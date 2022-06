“Hubo un favorecimiento para Junior”, Gamero culpó al árbitro por no ganar

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reprochó el comportamiento arbitral en el partido que su equipo igualó 0-0 contra Junior en la cuarta jornada de los cuadrangulares.

El cuadro ‘Albiazul’ cedió terreno en su grupo al no poder vencer en su casa al cuadro barranquillero y al entrenador no le gustó el manejo que el árbitro Jhon Ospina le do al partido.

El director técnico samario se quejó por las constantes interrupciones y que el juez no hizo nada para controlar la quema de tiempo. Paradójicamente, Junior terminó con un hombre menos por la expulsión de Fabián Viáfara en el minuto 67 por no jugar rápido.

Alberto Gamero dice que hubo favorecimiento para Junior

En a rueda de prensa posterior al partido, llegaron los reclamos del Sonero:

“Los árbitros son seres humanos y se equivocan. Creo que hoy los que vinieron al estadio y vieron el partido se dieron cuenta que no hubo ningún perjuicio para Junior. Hubo un favorecimiento para Junior. Me extraña que Juan Cruz Real hable de esa forma. Millonarios jugó bien y Junior no quería que nosotros jugáramos bien al fútbol. Sin caerle al árbitro, digo que queríamos poner más ritmo”.

Junior se dedicó a quemar tiempo

“Quiero que visualicen lo que pasa. Hace tres días, Millonarios fue el desastre de la fecha y manifesté que no jugamos bien. No jugamos bien porqué tenía jugadores enfermos, con todo y eso nosotros no hicimos esa cantidad de tiempo. No tengo nada que reclamarle a mis jugadores. En la expulsión se fueron cinco minutos y dieron seis de reposición. En barranquilla no quemamos tiempo”.

En Millonarios hubo bastante molestia por el planteamiento de Junior, que aunque no le gustó a sus rivales, le funcionó para sumar un punto como visitante luego de haberlos derrotado en la jornada anterior en Barranquilla.