Hincha de Millonarios se ‘emberracó’ con el juez de línea y le lanzó un chicle

Aunque el encuentro entre el ‘Embajador’ y el ‘Tiburón’ no tuvo muchas emociones, algunas situaciones ajenas al juego se robaron el show. Una de estas fue que una hincha de Millonarios le lanzó un chicle al juez de línea, situación que ocurrió por una decisión que favoreció al Junior.

En el primer tiempo del partido, que terminó en empate sin goles, Fabián Viáfara y Andrés Gómez fueron a disputar el balón cerca de la banda. Como el balón terminó yéndose y el juez de línea señaló un saque de banda a favor del Junior, la hinchada de Millonarios ‘estalló'. Entre el mar de hinchas azules, llamó la atención que una señora demostró su rabia sacándose el chicle de la boca y lanzándoselo al árbitro.

Después del partido, Sebastián Viera habló en una rueda de prensa. En esta le pidieron que enviara un mensaje a los hinchas del Junior para que asistan al Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El uruguayo respondió destacando la importancia de que los ‘junioristas’ acompañen al equipo en el estadio. Lo llamativo fue que también felicitó a la hinchada de Millonarios por la fiesta que armó en El Campín.

Que vayan a acompañarnos. Los que quieran ir a alentar con energía positiva, que vayan. Nosotros los vamos a estar esperando con los brazos abiertos y los necesitamos.

Hoy se vivió un espectáculo muy lindo acá. quiero felicitar a la hinchada de Millonarios. Me encanta venir acá, por más de que me ‘puteen’ hasta más no poder. Lo disfruto mucho, el ambiente del fútbol es espectacular.

Me encantaría que estuvieran así en todos los estadios. Nuestra hinchada es una gran hinchada. Está muy comprometida con nosotros y obviamente la necesitamos.

— Sebastián Viera