¿Cómo así que Osorio “se metía la mano al bolsillo” para tapar huecos en América?

Para nadie es un secreto que el DT risaraldense no salió bien del ‘Escarlata’, pues tuvo un conflicto bastante evidente con los directivos del club, especialmente con Tulio Gómez, el dueño. Justo por eso llamaron la atención las declaraciones de Gustavo Torres sobre la salida de Juan Carlos Osorio del América. Es que el delantero vallecaucano entregó detalles importantes del “choque de egos” que hubo entre el cuerpo técnico y los dirigentes.

En la tarde del 1 de junio de 2022, el medio ‘Grueso Calibre’ publicó un adelantado de una entrevista hecha a Torres, quien juegan el Always Ready de Bolivia actualmente. El polémico delantero habló de su paso por América y del trabajo de Osorio, DT que lo dirigió en ese momento. Sorpresivamente, él aseguro que Juan Carlos no recibió el trato que se merecía y dejó ‘mal parados’ a los directivos del club caleño:

Es una persona que aguantó mucho. La dignidad de un técnico mundialista, que le ganó a Alemania... Vivir esa situación, para mí, era penoso, porque prácticamente querían aburrir al profe. Hubo un choque de egos entre directivos y cuerpo técnico, que, al final, no resultó en nada.

Después le dijeron que no le iban a armar la nómina y él trabajó con las herramientas que le dieron. Él se metía la mano al bolsillo para hacer muchas cosas que no hacían y no hacen en América. Son cosas que la hinchada no sabe y que no se da cuenta.

— Gustavo Torrres