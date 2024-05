Estos son los nuevos salpicados por el escándalo de presunta corrupción en el Gobierno Petro

El escándalo de corrupción que se destapó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ya ha tenido varios capítulos que han salpicado a múltiples funcionarios con altos cargos dentro del Estado. Por el caso de los carrotanques en principio fue duramente cuestionado el exdirector de esa entidad Olmedo López, pero el gran remezón político se desató después de que habló uno de sus subordinados, el exsubdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla, quien mencionó a congresistas y personas muy cercanas al presidente Gustavo Petro.

En las últimas horas han salido a relucir nuevos nombres que no solo tienen que ver con las presuntas irregularidades de los carrotanques que pretendían llevar agua a La Guajira, sino con otros contratos adelantados para favorecer a las comunidades de La Guajira.

De hecho, Caracol Radio publicó un reportaje en el cual da cuenta de que también se habrían registrado supuestas irregularidades en la ejecución de ollas comunitarias. Puntualmente, indicaron que se habría celebrado un contrato por 20,4 mil millones de pesos en el municipio de Albania, lo cual llamó la atención por ser una suma bastante alta. Sin embargo, el citado medio de comunicación indicó que este dinero habría sido desviado con el fin de financiar “asuntos electorales”.

En el municipio resultó electa Nera Robles como alcaldesa, una aliada política de la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, quien ha sido duramente cuestionada en las últimas horas por esta razón.

La emisora también indicó que hay duros cuestionamientos contra la congresista por supuestas cuotas burocráticas que tendría en entidades como el Icbf.

Ella, sin embargo, se ha defendido de los señalamientos. “En ningún momento influí en la destinación de los recursos para las ollas comunitarias en La Guajira ni en cualquier proyecto ejecutado por la Unidad de Riesgo. Es más, me uní tempranamente a las preocupaciones por la ejecución de recursos de la entidad, por lo que cité debate de control político a la institución. No se ha podido realizar hasta la fecha por la agenda del Congreso que se ha centrado en el trámite de la reforma a la salud y pensional. Pronto realizaremos el debate”, señaló la senadora a través de una extensa publicación realizada en su cuenta de X (antes Twitter).

En el escándalo también han empezado a ser nombrados otros altos dignatarios, como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. De acuerdo con información revelada por la Revista Semana, una de las intenciones de la declaración que alista Olmedo López en el marco de su colaboración con la Fiscalía podría salpicar a González.

Igual que la saliente consejera presidencial para la Regiones, Sandra Ortiz, y el actual presidente del Senado (ambos mencionados en los señalamientos de Pinilla), González también hace parte del partido Alianza Verde.

Sneyder Pinilla dijo que sí se comunicó con el presidente de la Cámara

Sneyder Pinilla, además, se ha ratificado en las denuncias que ha hecho contra múltiples altos funcionarios. Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, negó que hubiera tenido cualquier relación con contratos de La Guajira, Pinilla indicó que sí se comunicó con él para hablar al respecto.

“Por ahí he oído que el doctor Calle dice que ni siquiera me conoce, cuando tengo la evidencia de que él mismo me mandó la dirección del apartamento adonde tenía que llegar cuando estaba en Montería”, señaló Pinilla en una entrevista con Caracol Radio. A ese apartamento habría ido Pinilla a entregarle 1.000 millones de pesos, según su testimonio.