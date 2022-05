Egan sigue modo político y se refirió al supuesto plan para atentar contra Petro

Egan Bernal ha establecido con fuerza en los últimos días sus comentarios políticos y en esta ocasión no dejó pasar por alto el supuesto plan para intentar contra el candidato presidencial Gustavo Petro.

Este lunes se comunicó de parte de la campaña del senador que se suspendían las visitas al Eje Cafetero debido a motivos de seguridad. Según el comunicado, “recibió información de primera mano de fuentes en la zona, el grupo criminal “La Cordillera” estaría planeando atentar contra la vida del candidato”.

Ante esto llegó el comentario del ciclista que actualmente se encuentra en Europa adelantando su recuperación para volver a las competencias y dijo que eso sería una estupidez.

“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política colombiana”, publicó Bernal.

Como viene siendo costumbre en sus recientes publicaciones, las opiniones se dividieron en las respuestas y muchos le piden que mejor se centre en su recuperación para volver a competir sin ponerse a opinar en temas políticos.

Egan Bernal parece disfrutarse su nuevo rol como personaje de opinión de la política colombiana y lo claro es que bastante eco sí viene generando.