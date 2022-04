Egan Bernal causa revuelo por sus mensajes sobre la política colombiana

Egan Bernal se ha atrevido a opinar recientemente de temas políticos y por el ambiente preelectoral que se respira en Colombia ha causado bastante revuelo.

No hay dudas de que el panorama político en nuestro país está dividido en tres frentes entre los sectores alternativos, de continuismo de la derecha y del denominado centro, lo que tiene a muchos seguidores de estos bandos afilados con sus respuestas en redes sociales ante cualquier comentario. Egan Bernal no pasó desapercibido con lo que dijo.

Los mensajes políticos de Egan Bernal

- (27 de abril) “Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente”.

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

- (28 de abril) “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años”.

- (29 abril) “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos”.

Cada una de estas publicaciones en la red social Twitter han despertado bastante polémica, comentarios a favor y en contra de lo dicho por el corredor que partió a Europa para continuar con su recuperación luego del grave accidente que sufrió.

Egan ha recibido calificativos de todo tipo y ha sido cuestionado por manifestar sus opiniones políticas. Por el contrario, hay quienes están de acuerdo con su postura.

A continuación, algunas de las respuestas que le han dejado a Bernal, entre las más de 12 mil que hay en los dos mensajes.

Ese es el problema @Eganbernal, te admiro como ciclista, pero como analista socioeconómico lamento decirte que aún eres muy estéril en la materia... Te sorprenderías de los miles de millones que le regalan en subsidios a los multimillonarios de Colombia... #MatarifeCap3 — Jokeratón (@Jokeraton) April 29, 2022

Deberías, por simple respeto a la inteligencia de tus compatriotas, aclarar cuál es la campaña que promete ‘regalar plata’… Así no se crean suspicacias, ni tampoco afectas ni alimentas discursos retrogradas construidos en falacias. Saludos, Egan. — David Rozo (@DonIzquierdo_) April 29, 2022

No vaya a votar por Gutiérrez porque se pega tremenda estrellada. — Premios Polo Popis (@PremiosPopis) April 29, 2022