“Los vestidores olían a orines y no tenían agua”, Cruz Real, técnico de Junior

El técnico de Atlético Junior, Juan Cruz Real, se quejó de las condiciones del estadio Sierra Nevada de Santa Marta en donde se disputaba el suspendido clásico costeño por peleas entre los aficionados.

Más allá de los disturbios que terminaron con la suspensión anticipada de las acciones de parte del árbitro, el entrenador argentino no dejó pasar por alto el estado del terreno de juego y el poco aseo con el que encontraron el camerino asignado.

Sobre la violencia

“Es un momento triste para el fútbol, estas cosas no pueden pasar. Ya había sucedido acá y vuelve a pasar”.

Responsabilidades

“Es difícil. No quiero apuntar a nadie, pero siempre el responsable de los eventos es el equipo que lo organiza. En este caso, Unión Magdalena, tengo entendido que estamos jugando acá, así que es el organizado”.

Mala imagen

“Esto no nos hace bien porque terminamos siendo noticia a nivel internacional por estas cosas”.

Cancha “injugable”

“Me sorprende que una cancha de estas se use para primera división. La pelota no se puede controlar y rebota para cualquier lado. Es injugable esta cancha”.

Desaseo

“La cancha mala. Los vestidores donde llegamos con olor a orines, impresentable. Sin agua, tuvieron que venir a arreglarla después”.

Decepcionado

“Estoy dolido porque hablamos de querer mejorar, soy extranjero, pero me considero colombiano y la verdad que pasar por esto, duele”.