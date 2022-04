Egan contó lo que más le dolió que le enderezaran en el accidente que sufrió

El equipo de ciclismo Ineos Grenadiers compartió un emotivo video dedicado al corredor colombiano Egan Bernal en el que detalla lo ocurrido en el grave accidente que por poco le cuesta la vida.

El corto alterna imágenes del corredor cundinamarqués rodando, mientras va relatando su historia en la que cuenta que “En un momento estaba a 62 km/h y al segundo estaba tirado en el piso”.

Del momento exacto del accidente, relata: “Sentía que no podía respirar. Cuando llegó el doctor me tuvieron que enderezar el fémur porque se había rotó, para que dejara de sangrar internamente. Lo tuvo que hacer ahí en el suelo, yo tirado en la autopista. Fue el dolor más intenso que he tenido, pero eso me salvó la vida”.

“Supe lo grave que había sido cuando ya había pasado todo. Cuando me desperté y en ese momento me contaron lo ocurrido. No tuve la angustia de saber que entraba a cirugía y podía llegar a perder la movilidad”, añade en el video.

Y después de la tempestad viene la calma: “El mejor día de mi vida ha sido poder volver a montar en bicicleta después del accidente y poder hacerlo con mi familia”.

Agradecimiento eterno “A las personas debo darles las gracias y decirles que hay Egan para rato. Espero poder volver a competir y que me esperen porque voy a volver”.

Está claro que el ganador de un Tour de Francia y un Giro de Italia no baja los brazos y espera estar nuevamente en las carreteras para brindar emociones a los colombianos que se deleitan con sus pedalazos.