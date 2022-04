Vélez le dijo en la cara a James que el problema era él y no los demás

Carlos Antonio Vélez, uno de los más fuertes críticos que ha tenido James Rodríguez, reveló que le dijo en la cara al jugador que él era el problema y no sus entrenadores.

El periodista de fútbol concedió una entrevista a la revista Semana en donde habló de la Selección Colombia, su carrera profesional y sobre James Rodríguez.

Sobre el jugador de Al-Rayyan comentó que hace unos años, en el 2016, se reunió con el futbolista que en aquel entonces jugaba para Real Madrid y le pudo explicar que sus señalamientos no tenían nada que ver con temas personales.

“Simplemente digo lo que tengo que decir, esto no es de sentimientos. No tengo que querer a nadie, salvo a mi mujer, mis hijos, mi vida y algunos amigos. Lo demás es un juicio riguroso. Me di el lujo de decírselo en la cara a James”, contextualizó.

Sobre el encuentro detalló: “Él me atendió muy querido, hablamos un largo rato. Él sabía que yo era su crítico y le dije: ‘Cuando una persona tiene inconvenientes con Benítez, Zidane y Ranieri, el problema no es el jefe. El problema es uno. Piénselo’”.

“Él fue muy querido, pero sí me sentí en la obligación de decirle eso antes de la final de Milán, antes de que Real Madrid jugara con el Atlético de Madrid. Le dije: ‘Hombre, creo que Zizou está haciendo lo correcto porque usted no ha cumplido. Aquí el nivel es otro. El talento en esos equipos de fútbol es un tema marginal’”, destacó sobre la mencionada charla.

