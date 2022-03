¡Van por la Premier! Con Díaz titular, Liverpool quedó a un punto de la cima

Luis Díaz en Arsenal vs. Liverpool, por Fecha 27 de Premier League 2021-22 (Archivo EFE)

Tras su gol en el triunfo de los ‘reds’ frente al Brighton, muchos esperaban que el colombiano repitiera en la titular en el importante duelo contra los ‘gunners’. Anqué sí estuvo en el once inicial, lo cierto es que la participación de Luis Díaz en Arsenal vs. Liverpool, por Fecha 27 de Premier League 2021-22, no fue sobresaliente.

Desde el inicio del partido el balón fue muy disputado, pues ambos equipos le daban circulación cuando lo recuperaban. A pesar de esto, Díaz estuvo poco participativo. Por eso empezó a salirse de la banda izquierda, pero en el centro tampoco fue útil.

A diferencia de lo ocurrido en otros partidos, ‘Lucho’ no pudo ganar la banda, en parte, por el buen trabajo de Cedric Soares. Además, el Liverpool sufrió por momentos, ya que el Arsenal fue punzante y solo le faltó precisión al momento de definir.

La parte complementaria comenzó y los ‘gunners’ se montaron en el partido. Es que logró meter al rival en su propio campo. En consecuencia, Luis Díaz tuvo que retroceder y no pudo mostrarse demasiado en ataque.

Como suele suceder en el fútbol, cuando mejor jugaba el Arsenal, el Liverpool aprovechó y anotó el 0-1 en el minuto 54. El encargado de hacerlo fue Diogo Jota, quien aprovechó una magistral asistencia de Thiago Alcantara y venció al arquero Aaron Ramsdale con un zurdazo.

Tras la anotación, Jürgen Klopp ‘le metió mano’ al equipo y, como era de esperarse, ‘Lucho’ salió para dejarle su lugar a Roberto Firmino. Jota, por su parte, también salió y Mohamed Salah lo reemplazó.

La decisión de Klopp fue un acierto, ya que Firmino celebró el 0-2 en el minuto 62. El delantero brasileño, quien viene de recuperarse de una lesión, definió muy bien ante un centro de Andrew Robertson.

Luego del segundo gol, el Arsenal perdió el norte y el Liverpool empezó a controlar por completo el juego. Al final, los de Jürgen Klopp mantuvieron la ventaja y sumaron tres puntos importantísimos. Es que quedaron con 69 unidades en el segundo lugar de la Premier League 2021-22, a solo una del Manchester City.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<