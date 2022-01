“La afición no se toca”, contundente mensaje del ‘Pibe’ a James Rodríguez

El Pibe dice que la afición no se toca. (Getty Images)

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama fue directo y mandó un mensaje concreto a James Rodríguez por haber insultado a los aficionados de la Selección Colombia.

La derrota de la Tricolor ante el combinado dirigido por Ricardo Gareca colmó la paciencia de la tribuna que despidió al equipo en medio de chiflidos y esto desató el enojo y los insultos de parte de James Rodríguez.

Ante estos hechos, Valderrama, histórico jugador de la Selección Colombia salió al paso y apuntó:

“Cuando uno juega mal lo silban. Los aplausos se los gana uno y los silbidos también. La afición no se toca”, sentenció.

Y se fue de frente: “Les mando el mensaje de una vez, la afición no se toca. Cuando uno juega bien lo aplauden y cuando juega mal se tiene que comer los silbidos”.

El enojo e insultos de James a la afición

En la transmisión de televisión, a James se le vio recriminando a la gente y pidiendo que no los silbaran y su calentura se trasladó al túnel camino al vestuario y allí un medio peruano que transmitía en vivo captó los insultos que salió echando el jugador del Al-Rayyan de Catar.

“¿Nos van a pitar ahora?... la puta que los parió, ¡desagradecidos de mierda!”, fueron los insultos del jugador.

Otras apreciaciones del Pibe sobre la derrota de Colombia con Perú

“Jugamos mal, estamos lejos del mundial, pero cuando uno está en el suelo tiene que levantarse”.

“Este era un partido definitivo para lograr la clasificación, esa es la verdad, el que ganaba llegaba a 20 puntos. Ellos tuvieron una y metieron una. Nosotros jugamos mal, y cuando se juega mal se pierde. No podemos engañar al pueblo colombiano”.

“No faltó nadie, vinieron todos, ‘Juanfer no pudo venir’, pero vinieron los grandes, partido para grandes. Se puso la cosa dura, brava, no dependemos de nosotros, cuando dependes de otros está jodido. Hay que ganarle a Argentina, que lleva 30 partidos sin perder, campeón de América, no es imposible, porque el fútbol es el mejor espectáculo del mundo”.