¡El Pibe Valderrama le cantó la tabla a los jugadores de la Selección!

Perdimos y estamos dolidos. La derrota ante Perú caló hondo, no solo en los jugadores de La Tricolor, sino para todos los que han portado alguna vez esa camiseta. Por eso, las opiniones aparecen por acá o por allá, pero ninguna tan concisa como la de Carlos Valderrama.

El melenudo rubio aprovechó su canal de Youtube para dar su punto de vista que resume en una sentencia concreta: “jugamos mal”. El Mono no come de cuentos y no le vale que se diga que tuvimos la posesión o algunas llegadas, poco claras por cierto.

“Este era un partido definitivo para lograr la clasificación, esa es la verdad, el que ganaba llegaba a 20 puntos. Ellos tuvieron una y metieron una. Nosotros jugamos mal, y cuando se juega mal se pierde. No podemos engañar al pueblo colombiano, pero somos optimistas hasta el final, el que está en el suelo se tiene que levantar”, dijo sin tapujos.

Valderrama continuó con un mensaje un poco pesimista de cara a lo que viene, destacando el buen nivel de la selección Argentina, nuestro próximo rival.

“No faltó nadie, vinieron todos, ‘Juanfer no pudo venir’, pero vinieron los grandes, partido para grandes. Se puso la cosa dura, brava, no dependemos de nosotros, cuando dependes de otros está jodido. Hay que ganarle a Argentina, que lleva 30 partidos sin perder, campeón de América, no es imposible, porque el fútbol es el mejor espectáculo del mundo”, clarificó.