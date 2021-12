Jhonny Ramírez fue contundente ante la posible llegada de Jhon Duque a Nacional

Jhonny Ramírez, exjugador de Millonarios, fue claro sobre su posición ante la posible llegada de Jhon Duque a Atlético Nacional.

En los últimos días ha habido revuelo en la capital del país por los rumores de la llegada de Duque al cuadro antioqueño, que parece inminente. Muchos hinchas Albiazules la consideran como una traición.

El centrocampista es uno de los jugadores que se ha destacado en los últimos años en el equipo de Bogotá y el que vaya a uno de los clubes con mayor rivalidad no cae bien en la hinchada.

Ante esto, fue Jhonny Ramírez, jugador que defendió la camiseta Azul, el que fue certero en su postura y le bajó tintes al tema diciendo que es algo normal y que tanto él como la mayoría de los jugadores harían lo mismo.

Su comentario lo sustenta en que como profesionales buscan la estabilidad que obtendría en el cuadro Verdolaga y de paso le dejó un mensaje a los directivos de los que dijo no valoran a los jugadores, hinchas, ni a la historia.

“Si @jhonduque92 llega @nacionaloficial para mi es normal y no es ninguna traición, el 98% de los jugadores haríamos lo mismo, si te ofrecen estabilidad no lo piensas dos veces, los futbolistas sabemos que los directivos no valoran la historia, al hincha y mucho menos al jugador…”.