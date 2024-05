Últimas palabras de Hernán Franco, asesinado en la 93: habría revelado el nombre de quién lo asesinó

En la retina de los bogotanos quedaron las imágenes de cuando al auditor Hernán Franco, fue asesinado por un sicario en el parqueadero de su oficina, en la 93. Las investigaciones han avanzado y han revelado detalles del crimen del también empresario.

Es importante señalar que los videos captados por cámaras de seguridad del edificio, muestran que Hernán Franco una vez sale de su vehículo y es impactado por los disparos, iba hablando por su celular, incluso tras la detonación el empresario no sucumbió de inmediato, pasaron unos minutos en el que continuaba hablando por su teléfono, hasta que finalmente murió.

Cuando el auditor cae al piso, llega uno de sus colaboradores a auxiliarlo, pero mientras Franco estaba en su agonía, repitió en varias ocasiones un nombre: “fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero, fue Jonathan Romero”.

Estas declaraciones han sido soportadas también ante la Fiscalía General de la Nación por el testigo:

“Él solo me decía que no gritara y en esos momentos llega Hugo Romero y lo llevamos a la Clínica del Country, pero cuando nos subimos a la camioneta ya no hablaba bien, entramos a la clínica y como a los cinco minutos nos dijeron que había fallecido”.

Para las autoridades, el nombre de Jonathan Romero ha sido involucrado en repetidas ocasiones por varios amigos y trabajadores de Hernán Franco, ya que han asegurado que este hombre fue quien lo amenazó en su oficina, tras un altercado por el involucramiento de la empresa El Arrozal en hechos de corrupción, cabe aclarar que en esta organización, Jonathan era gerente.

“Habíamos tenido una charla el día anterior, él me dijo que había sido amenazado por Jonathan Romero, así me lo dijo siempre, y esta no fue la excepción. Un día antes, en su apartamento, me reuní con él, me dijo que tenía muchos temas de estrés y que tenían que ver con Jonathan Romero. Me dijo que la situación estaba bastante complicada, que iban a tener una reunión, que iban a tratar de conciliar la última vez”, reveló el testigo ante la Fiscalía.

¿Quién es Jonathan Romero, el principal sospechoso del homicidio de Hernán Franco?

Se ha podido establecer que Jonathan Romero era el gerente de la empresa El Arrozal, organización para la que Hernán Franco realizaba una auditoria, pero además se ha conocido que este hombre, era el principal señalado en una serie de irregularidades que tenía al interior la compañía, pues el informe que iba entregar Franco el día que lo asesinaron, estaban las pruebas que lo culparían en hechos de corrupción.

Romero era el heredero de la empresa junto con otros hermanos, no obstante sus parientes le habían pedido que se alejara de la compañía debido a las sospechas de malos manejos administrativos que tenía, sin embargo el hombre se negaba.

“Lo que pasaba era que ya habían visto diferencias en los manejos financieros de la empresa El Arrozal y Tiendas El Líder, en impuestos, facturas, pago de proveedores y malos manejos de Jonathan Romero. Le estaban pidiendo que dejara así, ya que era una empresa familiar, pero Jonathan siempre se negaba”, aseveró el testigo a la Fiscalía.

Es importante decir que Jonathan Romero ya ha dado declaraciones ante la Fiscalía, donde ha descrito la relación que tenía con Hernán Franco, asegurando que eran “parceros”.

“Era asesor, pero iba todos los días a la empresa, ahí fue donde nos hicimos parceros. Trabajó hasta febrero de 2019, luego se volvió asesor personal mío, de mi hijo y mi hermano. Todo el mundo decía que parecíamos marido y mujer, porque peleábamos, pero nos contentábamos. La última pelea fue en septiembre del año pasado”, le dijo Romero a las autoridades.