Este año, la Filarmónica Joven de Colombia, proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda, alcanza un hito de gran importancia para la música de cámara en Colombia. La Orquesta, en el marco de su proyecto de Cooperación Artística Internacional con Francia, y especialmente con el Quatuor Debussy, un ensamble francés que ha dedicado más de 30 años a la innovación en la música “clásica”, presentará un propuesta artística emocionante llamada Cuerpos en Movimiento, para la que ha invitado a un destacado cuerpo de danza contemporánea que impulsa el proyecto de vida de jóvenes cartageneros y colombianos, y que es conocida como la Compañía Cuerpo de Indias, el núcleo profesional de El Colegio del Cuerpo de Cartagena, (proyecto co-fundado por el colombiano Álvaro Restrepo y la francesa Marie France Delieuvin).

“A través de esta gran alianza con el Cuarteto Debussy, los Institutos francés de París y Colombia, la Embajada de Francia en Colombia, la Alianza Francesa, y con la compañía de El Colegio del Cuerpo, invitados para este año, estamos apostándole a la innovación en los procesos de formación para los jóvenes artistas colombianos, en los campos de la danza y la música sinfónica, con el propósito de inspirar una nueva generación de artistas visionaria, empoderada y resiliente, comprometida con el desarrollo de un país más justo, equitativo e innovador”. Juan Andrés Rojas, Gerente de Proyecto de vida en Jóvenes de la Fundación Bolívar Davivienda y Director Ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia.

“Cuerpos en Movimiento”, la nueva propuesta y gira nacional de la Filarmónica Joven de Colombia

Cuerpos en Movimiento se constituye como la primera gira del año de #LaJoven, que inicia el 15 de marzo con una residencia artística de cinco (5) días en Pontezuela (Cartagena, Bolívar), en la sede de El Colegio del Cuerpo, un espacio poético que se consolida como un ejercicio creativo pensado en la sostenibilidad ambiental y la capacidad de poner en diálogo el arte y la naturaleza, y en el que los artistas (músicos y bailarines) harán sinergia para convivir, crear, expresar y sentir, entorno a un ambicioso reto artístico en el que preparará un programa introspectivo, poderoso y bello, conformado por tres piezas musicales de gran calibre: Las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz del compositor austriaco Joseph Haydn, el Cuarteto de Cuerdas n°1 Already It Is Dusk del polaco Henryk Górecki y Paisajes caribeños del joven compositor colombiano cartagenero Ludsen Martinus.

Cronograma de la gira de conciertos

Esta gira de conciertos se realiza en el marco del mes de la Francofonía en Colombia, llevando este proyecto a tres ciudades:

● Santa Marta, 21 de marzo 7:30 pm, Teatro Santa Marta. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

● Medellín, 22 de marzo 8:00 pm, Teatro Pablo Tobón Uribe. ¡Entradas en Tuboleta!

● Bogotá, 24 de marzo 11:00 am, Auditorio León de Greiff (Universidad Nacional). ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Este concierto será un homenaje a los 80 años de la Alianza Francesa de Bogotá

La propuesta artística no solo une la música “clásica” con la danza contemporánea, sino que, también, reúne a los músicos y bailarines en un mismo espacio, en el que se abandonarán las tradicionales formaciones de las agrupaciones de cámara y orquestas, otorgando la oportunidad de que el músico también haga parte de la danza, de la expresión, de la creación corporal. Así mismo, el bailarín deberá acostumbrarse a la presencia del músico en su espacio, generando un estado de convivencia interdisciplinar único y altamente emocionante y disruptivo.

Si le gusta vivir y disfrutar propuestas artísticas innovadoras y de alta calidad, esta es su oportunidad para hacerlo. Recuerde: 21 de marzo en Santa Marta (Entrada libre), 22 de marzo en Medellín (Entradas en Tuboleta) y 24 de marzo en Bogotá (Entrada libre).

Una cooperación cultural que teje lazos creativos con Francia

Desde hace varios años la Fundación Bolívar Davivienda, a través de la Filarmónica Joven de Colombia, ha venido estrechando vínculos con importantes artistas franceses, con miras a generar proyectos de cooperación internacional que fortalezcan procesos formativos en el ámbito musical y artístico en Colombia.

Desde el abordaje de la música clásica francesa con la Orchestre des Champs Elysées, hasta la innovación en la música de cámara por cuenta del Quatuor Debussy. Además, en noviembre de 2023, la Filarmónica Joven de Colombia se presentó por primera vez en la Philharmonie de París, en un concierto innovador que cautivó a más de 2.300 asistentes, un sold out sin precedentes, ocasión que permitió fortalecer aún más los vínculos entre los dos países. Hay que resaltar también que el Colegio del Cuerpo ha sido fundado en 1997 en Cartagena de Indias por los bailarines, coreógrafos y pedagogos Álvaro Restrepo (Colombia) y Marie France Delieuvin (Francia),

Desde el año 2023, Francia consolida sus relaciones con la Filarmónica Joven de Colombia a través de :

- El programa de residencia del Quatuor Debussy que está apoyado por la Embajada de Francia en Colombia, el Institut Français de Colombia, el Institut Français de París y también desde la ciudad de Lyon.

- La Alianza Francesa de Bogotá que colabora en el desarrollo de becas para el estudio del francés en jóvenes músicos, y ejercicios de cooperación cultural que vinculen a artistas franceses en Colombia, y que inviten a los jóvenes colombianos a contribuir en la programación cultural de la Alianza Francesa en Colombia.

Es por esta razón que el concierto del 24 de marzo en Bogotá, se realizará celebrando esos lazos creativos franco-colombianos y en homenaje a los 80 años de la Alianza Francesa de Bogotá.

¿Qué más está haciendo #LaJoven?

La orquesta ha realizado más de 25 giras nacionales e internacionales, invitando a más de 50 directores y solistas reconocidos a nivel mundial. Alrededor de 700 músicos del país han sido parte de la agrupación y más del 5% de ellos pertenecen a grandes orquestas profesionales internacionales, alrededor del 20% ocupa cargos en orquestas profesionales colombianas, y cerca del 10% desempeña importantes carreras de gestión cultural y académica dentro y fuera del país. Recientemente, realizó su cuarta gira europea, siendo la primera orquesta colombiana en llegar a la emblemática Philharmonie de Berlín y alcanzando un aforo de más del 91% de ocupación en sus 9 conciertos, posicionando a Colombia como un país que le apuesta a la innovación en la música sinfónica, en un entorno cada vez más retador para estas agrupaciones a nivel mundial.

#LaJoven también trabaja para fortalecer diversas iniciativas de educación musical sinfónica en el país, en una apuesta por el desarrollo musical y social de Colombia, a través de una amplia red de aliados nacionales e internacionales y su programa #LaJoven Creando Lazos, en el que los músicos de la orquesta se comprometen a ser agentes de cambio para impulsar proyectos orquestales y musicales en formación, en las regiones. Durante el 2023 la #LaJoven, a través de la inspiradora labor de 148 músicos voluntarios desarrollaron alianzas con más de 38 instituciones en todo el país, a través de sus nodos regionales de proyección social, impactando a más de 22,840 niños, niñas, jóvenes, profesores de música y comunidades en más de 49 ciudades colombianas, 19 departamentos y otros nueve países.

Este año, #LaJoven creando lazos trabajará en una colaboración inédita en el Archipiélago de San Andrés de la mano de gestores culturales de la Isla, quienes actualmente son becarios de la Fundación Bolívar Davivienda en el programa Líderes Emprendedores, co fundado por la Fundación y The Global Leaders Institute que ha formado a más de 90 gestores culturales y artistas latinoamericanos en el desarrollo de proyectos de emprendimiento cultural, en los últimos 4 años.

Este año, la temporada de #LaJoven incluirá además la llegada del Festival Ilumina a Colombia, un reconocido proyecto brasileño liderado por la violista Jennifer Stumm que trabaja por unir música y sostenibilidad, trabajando con caficultores, artistas internacionales y jóvenes artistas. Este proyecto se realizará por primera vez en Colombia y permitirá recaudar fondos para sembrar árboles en el Bosque de Niebla Cundinamarqués, ecosistema en alto riesgo de afectación. En Junio, #LaJoven realizará su gran Gira Nacional, bajo la dirección de la reconocida maestra colombiana, Lina González-Granados y con la participación del Colectivo de Artistas Visuales MetanoIA, ganadores de la convocatoria nacional lanzada por la Fundación Bolívar Davivienda el año pasado. Esta gira llegará a 6 ciudades colombianas. Para cerrar la temporada, #LaJoven se unirá a la Filarmónica de Medellín en un side by side que busca nuevamente retar a los intérpretes jóvenes como profesionales, a vivir una experiencia innovadora en la puesta en escena.