Conozca los artistas confirmados al Festival Cordillera 2023 ¿Cuánto vale y dónde comprar?

El Parque Metropolitano Simón Bolívar será testigo de la edición de 2023 del Festival Cordillera, uno de los eventos musicales más grandes y con mayor acogida.

Tras varias semanas de espera, el festival, organizado por Ocesa Colombia y Páramo Presenta, por fin dio a conocer los artistas que deleitarán al público el 23 y 24 de septiembre en Bogotá.

Serán más de 20 artistas los que tendrán a cargo la puesta en escena de la segunda edición del festival, que tiene como objetivo resaltar los sonidos latinoamericanos. Intérpretes como Andrés Calamaro, Juanes, Café Tacvba, Los Caligaris, El Cuarteto de Nos, Los Prisioneros con Narea, Cypress Hill, Cultura Profética, Dos Minutos, Vetusta Morla, Enanitos Verdes, Superlitio, Jorge Drexler, Juan Pablo Vega, Diamante Eléctrico, Plastilina Mush, 1280 Almas, Ángeles Azules, Ácido Pantera, Dorian, Silvestre y La Naranja serán algunos de los protagonistas del evento este 2023.

“No estamos locos, pero nos hemos dado cuenta de que el tiempo fue muy poco en aquel maravilloso primer Festival Cordillera, por ello, volvemos con la segunda edición de esta celebración de los sonidos latinoamericanos con un cartel dorado y caliente como este continente”, expresó Páramo Presenta, a través de un comunicado de prensa.

Ritmos como la cumbia, el rock, el rap, el reggae y muchos otros pondrán a vibrar a los espectadores y los pondrán a cantar himnos tan recordados como ‘Loco’, ‘La camisa negra’, ‘Welcome to Jamrock’, ‘Cómo te voy a olvidar’, ‘Insane In The Brain’, ‘Eres’, ‘Llueve sobre la ciudad’, ‘Eterna soledad’...

