Las medidas clave para blindar las elecciones de 2026: del puesto de votación a la verificación pública

En elecciones, la confianza no se construye con un solo anuncio, sino con una cadena de controles que reduzca errores, desincentive manipulaciones y permita verificar lo ocurrido. Para los comicios de Congreso del 8 de marzo de 2026, los lineamientos para jurados y el protocolo de entrega de tarjetas electorales describen varias medidas que apuntan a ese objetivo: desde cómo se valida a cada votante en la mesa, hasta cómo se custodian los documentos y cómo se habilita la revisión pública posterior.

El primer filtro ocurre en el puesto de votación. Tras recibir la cédula, el jurado verifica si la persona aparece en la lista de sufragantes (E-10) y, si está registrada en el censo de la mesa, se realiza el registro con firma y huella. Es un paso básico, pero decisivo para asegurar que el voto corresponda a un elector habilitado.

Luego viene un punto sensible: la entrega de tarjetas electorales. El protocolo recuerda que la elección es libre e individual y que el jurado no puede sugerir, inducir o influir en la decisión del elector. Además, el jurado debe firmar la tarjeta que entrega y verificar que el voto se deposite en la urna correspondiente.

Custodia y trazabilidad de los documentos

La guía para jurados también detalla una cadena de custodia para los E-14: los sobres de claveros deben sellarse al finalizar el escrutinio de mesa y su traslado cuenta con acompañamiento de Fuerza Pública y testigos electorales. Además, se registran constancias de entrega y recepción (como los formularios E-17 y E-19) para dejar rastro del estado del sobre y la hora de recibido.

Verificación: tecnología y control ciudadano

En el escrutinio, el software opera como control adicional: valida posibles inconsistencias en el registro de votos y puede generar alertas que, de ser necesario, lleven a recuento por parte de la comisión escrutadora. Y, como capa final de transparencia, jurados y testigos están autorizados a tomar fotos o videos; además, los E-14 serán publicados en la web de la Registraduría para consulta y verificación pública.