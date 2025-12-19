La prima de diciembre puede perderse en gastos hormiga si no se planifica su uso

La prima de diciembre llega como un respiro económico para muchos trabajadores, aunque en numerosos casos se desvanece más rápido de lo esperado cuando no existe una planificación clara. Entre compras de temporada y gastos pequeños que se acumulan, este ingreso suele diluirse sin dejar rastro.

En ese contexto, Banco Falabella destaca la importancia de darle un propósito estratégico a la prima. Más que un dinero para cubrir los gastos de temporada, este ingreso extra puede fortalecer el ahorro, generar rentabilidad y convertirse en un impulso para alcanzar metas que suelen ser aplazadas. Con alternativas que se ajustan a distintos perfiles financieros, el banco invita a transformar la prima en una oportunidad concreta de crecimiento personal y económico.

Una de las metas que se debe tener con el inicio de año es la planificación financiera.

Tres opciones para hacer crecer la prima sin complicaciones

El primero de ellos, el CDT, continúa siendo una opción tradicional para quienes desean una inversión fija y estable. Banco Falabella ofrece tasas de hasta 9,40% E.A., con apertura desde $500.000 y plazos que van desde 1 hasta 36 meses. Esta modalidad resulta ideal para quienes buscan un rendimiento garantizado y un instrumento que no dependa de variables externas. Al elegir un periodo concreto, el cliente sabe exactamente cuánto recibirá al finalizar la inversión, convirtiéndolo en una herramienta útil para planear metas a mediano plazo.

Por su parte, el CDAT ha ganado relevancia entre los usuarios que valoran procesos ágiles y sencillos. Con una tasa de hasta 9,55% E.A. y apertura desde $200.000, puede solicitarse en aproximadamente cinco minutos a través de la App de Banco Falabella, disponible en iOS y Android. Esta dinámica se ajusta al ritmo actual de los clientes, que buscan soluciones digitales sin trámites presenciales, y permite seleccionar plazos desde 30 días, lo que facilita que más personas se familiaricen con productos de ahorro formal desde montos accesibles.

La tercera alternativa es la Alcancía Digital, pensada para quienes desean ahorrar con mayor flexibilidad. Con una tasa de hasta 8,50% E.A., ofrece rendimientos diarios y mantiene el cien por ciento del dinero disponible en cualquier momento. Su funcionamiento permite ahorrar de manera constante, a su propio ritmo, sin necesidad de fijar un plazo ni perder acceso a los recursos. Además, permite crear varias alcancías para organizar gastos mensuales o metas específicas, todo de manera digital desde la app. Lo que la convierte en una opción especialmente atractiva para quienes buscan rentabilidad sin sacrificar liquidez.

Estas tres alternativas comparten un propósito común: hacer crecer el dinero sin complicaciones. Más allá del monto que se decida ahorrar, la esencia está en ofrecer herramientas claras que faciliten decisiones informadas y seguras.

Ahorrar hoy, planear mañana

En una temporada donde los gastos aumentan y las decisiones económicas se intensifican, destinar parte de la prima a un producto financiero seguro puede marcar una diferencia real en la organización del año que comienza. Ya sea con un rendimiento fijo, una inversión flexible o un ahorro digital de disponibilidad inmediata.