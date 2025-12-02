“Miénteme”: el cortometraje latino que redefine el drama romántico y conquista festivales internacionales

Inspirada en la esencia cultural latinoamericana y en melodías icónicas como Secreto de Amor de Joan Sebastian, Miénteme se posiciona como una de las producciones cortas más llamativas del año. El cortometraje, escrito y dirigido por el colombiano Nico Blanco, explora los límites entre el amor, el engaño y la emocionalidad humana desde una narrativa que mezcla drama, ficción y suspenso.

Realizada en Los Ángeles, esta producción destaca por su estilo cinematográfico híbrido: toma elementos de los seriales televisivos y los transforma en una experiencia sensorial de alto impacto. Diálogos precisos, silencios cargados de significado y una puesta en escena centrada en la psicología de los personajes marcan la experiencia audiovisual.

Vicente Perdomo: un talento venezolano que sigue abriendo puertas

El actor venezolano-estadounidense Vicente Perdomo, quien interpreta a Martín, ha logrado destacarse en importantes plataformas del cine independiente. Su trabajo ha pasado por el Festival Kraken International Film de Milán y también por Out on Film, uno de los festivales que evalúa producciones con miras a los Premios Óscar.

Perdomo describe a Miénteme como una de sus actuaciones más especiales:

“La trama del triángulo amoroso atrapa desde el primer momento. Además, la inspiración musical de Joan Sebastian y el tabú alrededor de las relaciones LGBTIQ+ hacen de este corto una historia potente que conecta con el público”, afirmó el actor.

El intérprete también ha sido protagonista de producciones como Lazarus (Ángel Pasos), Resonance (Dani Orlando), ganadora en Milán, y Seeking Arrangement (Roberto Rodríguez), proyectada en Out on Film.

Producción de alto nivel y potencial para escalar a largometraje

Aunque los cortometrajes no hacen parte de la derrama económica multimillonaria de las grandes pantallas —que superan los 92.500 millones de dólares según datos de IA 2023—, producciones como Miénteme sí tienen capacidad de monetización gracias a su circulación por festivales y plataformas de streaming.

La filmación en Los Ángeles, la dirección de Nico Blanco, la fotografía de Olivia Segarra y el respaldo de la productora Concord aportan a la calidad técnica que hoy impulsa al proyecto hacia escenarios internacionales más ambiciosos.

El propio Perdomo reveló que su llegada al proyecto fue inesperada pero decisiva. Una audición sin ensayos junto a Ángel Trinidad-Rosell convenció al director:

“Mi personaje encaja con mi arquetipo: me gusta bailar y sé guardar un secreto de amor”, compartió el actor entre risas.

Miénteme llega a BogoShorts y busca dar el salto a largometraje

El cortometraje participará en el BogoShorts, dentro de la Competencia Colección: Disidencia (Premio del Público), un espacio que celebra narrativas diversas y rupturas sociales desde el audiovisual. Este será un escenario clave para ampliar la visibilidad del proyecto en Colombia y fortalecer su camino hacia su próxima meta: convertirse en largometraje.

Además, el 2025 ha sido un año determinante para su director. Nico Blanco logró una nominación en el Fast Track Finance para el desarrollo de un largometraje como productor, y también fue seleccionado en el programa Sound and Scene de NewFest (Nueva York) para la creación de un nuevo cortometraje.