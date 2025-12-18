Colombiar regresa con su segunda temporada: así funciona el programa y así se puede votar por la dupla favorita

Colombiar vuelve con una nueva temporada, una apuesta audiovisual que recorrió el país en su primera edición y que ahora regresa con un formato renovado: cuatro generaciones viajando en duplas a través de rutas colombianas para mostrar cómo se vive y se siente el País de la Belleza desde distintas miradas.

Este proyecto, desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de Fontur y la producción de Canal Trece, conecta turismo, cultura e identidad a través de un recorrido real por territorios, voces y prácticas culturales que definen lo que significa ser colombiano.

La temporada se estrena el 24 de noviembre a las 8:30 p.m. por Canal Trece y presenta a los colombiajeros seleccionados entre más de 3.000 participantes de todo el país.

¿Qué es Colombiar 4 Generaciones?

Colombiar es un docureality de viaje que muestra rutas del país a través de la convivencia entre personas de diferentes edades. En esta segunda temporada, cada ruta será recorrida por duplas generacionales: jóvenes, adultos, adultos mayores y familias que representan distintos momentos de vida y distintas formas de entender Colombia.

Esa convivencia se convierte en el corazón del programa, porque cada pareja enfrenta desafíos, visita destinos turísticos, conversa con comunidades y construye una narrativa propia sobre identidad y territorio.No se trata solo de viajar. Se trata de entender cómo cada generación mira al país, qué historias rescata y qué significa recorrer Colombia con otros.

Un compromiso con el turismo nacional

Para el MinCIT y Fontur, Colombiar no es solo entretenimiento. Es una estrategia que invita a reconocer la riqueza cultural y natural del país a través de experiencias vividas por colombianos reales.Al poner a sus participantes como protagonistas, el programa busca inspirar a más personas a viajar, descubrir nuevos destinos y fortalecer el turismo interno.

¿Cómo votar en Colombiar 4 Generaciones?

Por primera vez, la audiencia será parte activa del proceso.En esta segunda temporada, la votación se realizará por duplas, y cada una representa una ruta, una historia y una experiencia en el País de la Belleza.

Las personas que quieran participar solo deben ingresar a www.colombiar.com.co/votaciones. Allí encontrarán un espacio dedicado exclusivamente a las duplas de esta temporada. Cada dupla tiene un video corto con el resumen de su ruta, su experiencia y su visión del territorio.

Para votar, basta con entrar al sitio, revisar los videos disponibles y seleccionar la dupla favorita. La plataforma permite ver cada historia antes de elegir, de manera que la votación se convierte en parte del viaje: se decide en función de la conexión con la ruta, la historia y la experiencia que más inspire al público.

El voto ayudará a elegir a la dupla embajadora del País de la Belleza, una pareja que representará la diversidad de Colombia y que se convertirá en símbolo de esta temporada.

¿Qué significa votar por la dupla embajadora?

La dupla ganadora será la encargada de representar los valores del programa:

el orgullo por el territorio,

la conexión con las comunidades,

la diversidad generacional,

y la capacidad de narrar al país desde la experiencia propia.

Elegir a la dupla embajadora es elegir la mirada que, según la audiencia, mejor refleja al País de la Belleza.

Sintonía del estreno

El primer capítulo de Colombiar 4 Generaciones se estrena este 24 de noviembre a las 8:30 p.m. por Canal Trece.Además, la primera temporada está disponible gratis en https://canaltrece.com.co/canal-trece/, para quienes quieran revivir las rutas, las historias y los paisajes que conquistaron al público.