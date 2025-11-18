De la tierra al futuro: empresas que crecen sin dejar huella

En el corazón del Valle del Cauca, una empresa decidió transformar su forma de producir energía y demostrar que el progreso y la sostenibilidad pueden coexistir. El Ingenio Carmelita encontró en la biomasa una fuente de vida renovable. Con el apoyo financiero de Davivienda, la compañía repotenció su planta y aumentó su capacidad de cogeneración de energía limpia, pasando de 5 MW a 12 MW, gracias a una inversión que incluyó un nuevo turbogenerador y un precipitador electrostático para reducir emisiones.

El resultado fue contundente: más eficiencia, menos contaminación. El bagazo, que antes era un residuo agrícola, ahora es una fuente de energía que alimenta la operación y genera ingresos adicionales por venta de excedentes eléctricos, que abastecen a más de 23.000 hogares en los municipios de Riofrío y Tuluá

También le puede interesar: Energía que impulsa comunidades: cuando la banca se convierte en motor del cambio

Historias como esta también se repiten en el Meta, donde Guaicaramo, una empresa del sector agroindustrial, adoptó la agricultura regenerativa como modelo de competitividad. A través de créditos a largo plazo otorgados por Davivienda, la empresa incorporó biofertilizantes, microbiología avanzada y un innovador proceso de pirolisis que convierte los residuos de palma en biochar, reduciendo emisiones y mejorando la fertilidad del suelo. La visión empresarial se amplió hacia la comunidad: con la Fundación Guaicaramo, se ejecutan proyectos sociales y ambientales que fortalecen el desarrollo local.

Estas iniciativas reflejan una nueva forma de entender la banca: una que no solo presta dinero, sino que acompaña la transición hacia economías bajas en carbono y, de esta forma, contribuye a un mundo más próspero, incluyente y verde.

En un país donde la diversidad biológica es tan rica como sus desafíos, estos ejemplos muestran que el futuro no se construye a costa del entorno, sino junto a él. Las empresas que invierten en sostenibilidad no solo están innovando: están dejando una huella distinta, una que se mide en energía limpia, suelos fértiles y comunidades más fuertes.

Cuando la innovación se alía con la responsabilidad, las empresas dejan una huella distinta: la del desarrollo que cuida la vida.