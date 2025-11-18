Comercial

Cuando la tecnología y la sostenibilidad se encuentran: así se mueve el dinero verde en Colombia

Reducir la huella de carbono no es solo un desafío empresarial, sino una nueva forma de entender el impacto cotidiano.

La tecnología ayuda a reducir la huella de carbono
Por Redacción Publimetro

El cambio climático ya no es un desafío lejano: es una realidad que obliga a todos los sectores incluso al financiero, a replantear su papel en la transición hacia una economía baja en carbono. Y mientras muchas industrias buscan cómo compensar su impacto ambiental, en Colombia una innovación reciente demuestra que la tecnología también puede reducir las emisiones de manera tangible.

Un estudio certificado por ICONTEC (2025) reveló que realizar una transferencia digital genera hasta 96 % menos emisiones de CO₂ que hacer la misma operación en efectivo. Esto se debe al impacto que tiene la producción, transporte y destrucción del dinero físico, frente a la eficiencia energética de las plataformas digitales.

En medio de este panorama, una billetera electrónica colombiana alcanzó un hito histórico al convertirse en el primer producto financiero carbono neutro del país y de América Latina. Detrás de este logro hay una apuesta integral por la medición, compensación y reducción de emisiones dentro del sistema financiero.

Un paso hacia la banca del futuro

De acuerdo con John Alexander Bejarano Ortega, líder de Ecosistemas Sociales y Ambientales de la plataforma, cada transacción digital representa una acción directa contra el cambio climático: “Cada vez que una persona envía dinero, paga una cuenta o recibe su nómina de forma digital, está reduciendo su huella de carbono. Es una manera sencilla y cotidiana de contribuir al planeta.”

El proceso de verificación incluyó comparar el impacto de una transacción en efectivo, que genera en promedio 23 gramos de CO₂, con una digital, que emite apenas 0,99 gramos. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, se estima que el uso de este servicio evitará la emisión de más de 20.900 toneladas de dióxido de carbono.

Además, el 100 % de las emisiones que genera su operación serán compensadas a través de proyectos REDD+, que protegen más de 100.000 hectáreas de bosque amazónico.

Innovación con propósito

Este avance se alinea con la meta nacional de reducir las emisiones a 169 millones de toneladas de CO₂e para 2030, compromiso incluido en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). En el caso de Davivienda, el objetivo institucional es alcanzar la neutralidad total en 2050 y lograr que el 30 % de su cartera de crédito sea sostenible para 2030.

Pero más allá de los compromisos, el caso demuestra un cambio cultural: los usuarios, empresas y entidades públicas que usan canales digitales no solo ahorran tiempo y recursos, sino que también aportan a la mitigación del cambio climático.

Micronegocios y comercios, por ejemplo, pueden usar estos medios para diferenciarse como negocios sostenibles; las empresas reducen emisiones en pagos de nómina o proveedores; y el Estado puede optimizar subsidios y recaudos con menor impacto ambiental.

La sostenibilidad también se transfiere

El hito marca una tendencia que seguirá creciendo: la de finanzas sostenibles con impacto medible. Cada clic, cada transferencia y cada pago digital son parte de una transformación silenciosa que acerca a Colombia a la meta de ser una economía más limpia y resiliente. Porque cuidar el planeta no siempre requiere grandes gestos: a veces, basta con cambiar la forma en la que movemos el dinero.

       

