La solución ideal para que liquide sus deudas atrasadas

Las diferentes crisis que se han presentado en el mundo no dejan exentos a los colombianos. A septiembre de este año y según cifras de Insolvencia Colombia e IFI, 4500 personas se declararon en quiebra, lo que significa un aumento de 33.3% de solicitudes de insolvencia comprado con el mismo periodo del año pasado.

Factores como la pérdida de empleo o negocio de alguna persona en el hogar, la inflación y el aumento de las tasas de interés impide que muchos cumplan con el pago de sus deudas a tiempo. Bravo, la plataforma de soluciones para liquidar deudas en mora pagando menos, está en Colombia brindando una alternativa de financiamiento a deudores a través de un plan personalizado en busca de reintegrar al sistema financiero a quienes liquiden sus deudas y de recuperar carteras vencidas.

Conociendo mejor el programa de Bravo

El programa tiene tres pasos. El primero es el plan de ahorro que se arma dependiendo de las capacidades de pago de cada persona, después de tener cierta cantidad ahorrada se empieza a hacer la negociación con el banco o institución crediticia el monto adeudado, aquí es donde buscan el mejor descuento que puede llegar a ser hasta del 55%. Una vez llegado a un acuerdo que además, le convenza a la persona, se firma el convenio de pago con la entidad por la cantidad establecida.

También puede leer: ¿Tiene deudas en mora y no sabe cómo pagarlas? Bravo le ofrece la solución

Cabe resaltar que durante todo este proceso se está evaluando el compromiso y comportamiento de cada cliente, si lo hace de manera adecuada durante por lo menos 7 meses puede ser acreedor del crédito que ofrece Bravo el cual se puede usar solamente para el pago de las deudas que se inscribieron en el programa.

Es importante tener en cuenta que para liquidar las deudas en mora, el compromiso es fundamental. Bravo es quien hace la gestión pero son las personas quienes deben cumplir el compromiso. El agregado es que una vez la persona se une a Bravo, obtiene la información, asesoría y guía para lograr sus objetivos. La duración promedio de un programa va entre los 16 a los 60 meses, esto de acuerdo al monto, la cantidad de deudas, el ahorro y el compromiso de las personas.

La solución ideal para que liquide sus deudas atrasadas La solución ideal para que liquide sus deudas atrasadas

El valor de Bravo para el sistema financiero

Los planes de liquidación de Bravo están pensados para usuarios sobreendeudados, que tienen deudas con atrasos o que ya no pueden pagar. Es importante tener en cuenta que la empresa no busca incentivar a que las personas no paguen, su apuesta es a la educación financiera y apoyar la recuperación de cartera vencida de las entidades.

Entendiendo que el sistema financiero de cualquier país es parte fundamental de la sociedad, Bravo busca no solo favorecer a las personas, sino también a las entidades financieras y casas de cobranza. El que se logre el pago de la deuda y tener tranquilidad financiera, hace que se dé un escenario positivo para todos, incluida la operación de negocios. Además, con asesorías para sus usuarios, Bravo busca que las personas adquieran buenos hábitos en el manejo de su dinero.

Le puede interesar: ¿Busca quién resuelva su deuda en mora? ¡Bravo! Ya lo encontró

Bravo en cifras

Las cifras de cierre a diciembre de 2023 muestran que se han liquidado más de 12 mil deudas, llegando a tener casi 20 mil clientes nuevos, más de 1.800 graduados del plan de liquidación y un monto de deuda ingresada por más de 650 mil millones.

La presencia de la empresa en países como México, España, Portugal, Italia y Brasil es la muestra del compromiso que tienen y que además, se ve al acoplarse a la normativa vigente en cada país. Cabe resaltar que en Colombia, las tasas de interés, de los créditos que otorgan a los clientes con buen comportamiento, se encuentran en los rangos permitidos por las organizaciones reguladoras, lo que hace de Bravo un aliado del sector financiero.

Consulte más información aquí