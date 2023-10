¿Tiene deudas en mora y no sabe cómo pagarlas? Bravo le ofrece la solución

No cabe duda de que una de las mayores preocupaciones en estos tiempos es la de llenarse de deudas y no tener capacidad para pagarlas. Miles de personas sufren diariamente por las cuentas en mora que tienen que cubrir y no saben cómo. Todo lo anterior encaja con la labor que trae Bravo a Colombia, una plataforma de soluciones para liquidar deudas en mora, que además ofrece la oportunidad de terminar pagando menos, los descuentos promedios llegan hasta 50%.

Con más de 14 años de experiencia a nivel global y más de 9 en el país, en Bravo aseguran que Colombia es un mercado clave debido al nivel de endeudamiento que existe actualmente; así lo explica Camilo Quiñones, country manager “Es una de las primeras regiones en las que estamos ofreciendo nuevas soluciones que pronto se implementarán en los otros 5 países en los que tenemos presencia. Con nuestros servicios y la modalidad de crédito que ofrecemos, esperamos beneficiar a muchas más personas en menos tiempo y que Colombia siga siendo una incubadora de iniciativas que se puedan exportar a otras geografías”.

La manera en que funciona esta plataforma es sencilla: inicialmente los especialistas de Bravo diseñan un plan de liquidación en donde el cliente empezará a hacer sus pagos, mismo que será menor al que paga actualmente por sus deudas, este puede durar entre los 16 y los 60 meses, y a través de éste, los clientes pueden ir generando los recursos necesarios para cubrir sus deudas. Mientras tanto, los negociadores de la marca se acercan a los acreedores para empezar a conseguir los máximos descuentos posibles sobre el valor total de lo que ingresaron al programa. Después de por lo menos 7 meses de haber cumplido con el pago de las cuotas mensuales, la plataforma ofrece un crédito, el cual se puede destinar únicamente al pago de las obligaciones pendientes.

“Los créditos de Bravo cumplen con toda la reglamentación vigente en Colombia. Esto implica que las tasas de interés que se manejan se encuentran en los rangos permitidos por las organizaciones reguladoras”, explican desde la entidad.

Esta solución está dirigida a personas que quieran pero no puedan pagar sus deudas pendientes. Claro, los aspirantes deben cumplir con algunos requisitos para ingresar al programa: tener una o más obligaciones que sumen al menos 5 millones de pesos, estas deudas no pueden tener garantías asociadas y las personas deben tener voluntad de pago.

Es muy importante que los clientes sigan de forma detallada y comprometida el plan desarrollado, ya que pese a que Bravo aporta una parte importante en el proceso, la responsabilidad recae fundamentalmente en quienes buscan su ayuda, pues se requiere de compromiso y constancia para poder culminar el proceso con éxito. Otro de los puntos que vale la pena resaltar es que permanecer al programa que ofrece la marca no hace que se borren los los reportes negativos en centrales de riesgo, pero sí empiezan a reportar positivamente para que esa calificación poco a poco vaya mejorando.

Finalmente, además de contribuir con la recuperación de la tranquilidad financiera, Bravo también tiene como objetivo educar y enseñar estrategías para que los clientes adopten nuevos hábitos que los llevarán a tener finanzas sanas, con el fin de evitar recaer nuevamente en problemas de endeudamiento.

