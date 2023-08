¿Busca quién resuelva su deuda en mora? ¡Bravo! Ya lo encontró

En tiempos de incertidumbre económica las deudas se acumulan. Puede que haya sido un crédito, una tarjeta, un error de cálculo en un gasto, una emergencia que no se vio venir… En últimas, no importa, la deuda en mora está ahí y complica la vida de formas que uno no se imagina: desde la vida crediticia por los reportes en las centrales de riesgo, que aceptémoslo, la mayoría de nosotros ni siquiera entiende hasta que un banco nos cierra la puerta en la cara; hasta el flujo de caja, pues las cuotas llegan altísimas y de pronto el salario se consumió pagando una deuda.

Lo sabemos, es todo lo contrario a tranquilidad financiera y por eso hay que celebrar la presencia en Colombia de una solución que acompaña a sus clientes en la reparación de deudas y otorga créditos para que las personas liquiden sus obligaciones en mora y recuperen su tranquilidad financiera más rápido e incluso con descuentos de hasta el 50%. Sí, dígalo sin miedo: ¡Bravo por eso!

Desde 2009 ‘Resuelve tu Deuda’ se consolidó como la principal alternativa para que los colombianos tengan una vida sin deudas, pero ahora, con este proyecto, la reparadora de crédito más grande de Latinoamérica y Europa, da no solo uno, sino varios pasos adelante y se convierte en Bravo, una solución mucho más completa que atenderá todas las necesidades financieras: desde planes de ahorro a la medida hasta el pago de deudas en mora y educación financiera.

Sí, Bravo ofrece créditos diseñados exclusivamente para apoyar a los clientes en la liquidación de las deudas vencidas y gestionadas a través del programa de reparación de crédito; este es el requisito indispensable para obtener la oportunidad de liquidar sus obligaciones en mora más rápido.

Con la reparación de crédito se diseña un plan de ahorro según los casos y de acuerdo con las posibilidades de cada persona, con el que los clientes de Bravo tendrán en sus manos la posibilidad de salir de sus deudas y, como si fuera poco, lo ayudará a tener mejores hábitos financieros que le aseguren un futuro mucho más tranquilo.

¿En qué consiste el plan de ahorro de Bravo?

Lo primero que debe conocer es el estado de sus deudas, si están en mora o si ya se están llevando más del 30% de los ingresos mensuales, de ser así es momento de recibir asesoría personalizada. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al programa? Debe tener deudas superiores a $5 millones, ya sea con una sola cuenta o sumando todas sus deudas, y estas no tienen garantías asociadas, Bravo está listo para ayudar, así como ha apoyado a más de 400,000 personas a recuperar su libertad financiera en Colombia, México, España, Italia, Portugal y Brasil.

El plan de ahorro es la base de todo y, como su nombre lo indica, se trata de ahorrar, con un compromiso claro que, posteriormente, le permita obtener el crédito que la plataforma le ofrecerá si mes a mes cumple con sus objetivos. Un buen comportamiento de ahorro por 6 a 7 meses le asegurará el crédito para pagar sus deudas en mora.

El préstamo se desembolsará y, ojo, estará destinado únicamente para liquidar sus deudas en mora con descuentos, por lo que no es posible transferirlo o utilizarlo para otro tipo de pagos.

Si surgen dudas, Bravo le brindará asesoría financiera y acompañamiento en todo momento para que logre rehabilitación y reincorporación financiera a través de pagos a la medida de su capacidad y ser sujeto de crédito nuevamente.

Es clave tener en cuenta que según el plan de liquidación se calculan los plazos de pago para cada cliente, y estos pueden ir entre los 16 y los 60 meses. ¿Se imagina salir de todas las deudas en mora en 28 meses? Se puede, y se logra ahorrando. Hay un detalle súper importante y es que con el crédito en Bravo se pueden hacer pagos anticipados sin multas, ni penalizaciones.

Y, lo mejor de todo, es que Bravo analiza cada caso a detalle y acepta aquellos con altas probabilidades de ser negociados, con lo que la posibilidad de obtener un descuento en el pago de sus deudas en mora siempre está presente.

¿Cómo no decir un emotivo “¡Bravo!” después de salir de las deudas? Si quiere sumarse y resolver todas las suyas, no dude en ingresar a la página y tener mayor información.