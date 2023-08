Rauw Alejandro llega a Colombia con su Saturno World Tour 2023 en Medellín y Bogotá.

El cantante boricua nos tomó por sorpresa con uno de los mejores discos de música urbana del momento. En 2022, Saturno sacudió nuestra playlist con temas como “Punto 40″, “LOKERA” y por supuesto “RON COLA”. Esta última, una extravagante canción con el sello de calidad de Rauw Alejandro, que conquistó a los fans con un beat potente y una letra llena de romanticismo y sensualidad.

Rauw Alejandro en Colombia

Nominado en varias ocasiones a los premios Latin Grammy, Raúl Alejandro Ocasio Ruiz ha acaparado las listas de reproducción con un potente estilo y un contundente trabajo. Desde su aparición en la escena musical en 2017, su ascenso a la fama se ha caracterizado por múltiples éxitos y las altas ventas de sus discos alrededor del mundo, que han ganado reconocimientos de platino y oro.

“Todo de Ti” es el tema con el que Rauw Alejandro se apoderó de las redes sociales y, ahora, la canción acumula más de un billón de reproducciones en Spotify. Además, la canción ha estado en la posición número dos del chart mundial, y en el lugar 36 dentro del Top 100 de Billboard.

Este 2023 llega Saturno World Tour 2023 a dos ciudades de nuestro país: Bogotá y Medellín, y los clientes de la billetera digital dale! tendrán el privilegio de comprar sus entradas en preventa exclusiva. Para ello, solo deberán registrarse en dale! y solicitar su Tarjeta Débito Dale! Visa, con la que podrán adquirir las boletas. La preventa iniciará el próximo 30 de agosto a las 9:00 a.m. y estará disponible hasta el 1ro de septiembre a las 8:59 a.m., o hasta agotar existencias. Para el concierto de Medellín las entradas se pondrán a la venta en www.eticket.co, y para el de Bogotá en www.tuboleta.com.co. La venta al público general se habilitará el 1ro de septiembre a las 9:00 a.m.