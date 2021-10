¿Por qué las comunidades indígenas se asentaron en el Parque Nacional? Distintas comunidades indígenas, en su mayoría desplazadas por la violencia, empezaron a llegar al Parque Nacional desde la semana pasada.

Aunque principalmente pertenecen al pueblo Embera, hay distintos pueblos asentados en el lugar. Las cifras de la Secretaría de Gobierno, con corte al martes pasado, dan cuenta que en el sitio permanecen 263 personas pertenecientes al pueblo indígena Embera Katio, “sin quererse acoger a las ofertas que el Distrito tiene a disposición”.

Sin embargo, las cifras actuales son muchísimo más altas. Así lo confirmó a PUBLIMETRO Jairo Montañez, defensor de derechos humanos y coordinador del proceso Autoridades Indígenas en Bakatá, al exponer que a la fecha hay unas 500 familias, que se pueden reflejar en más de 1500 personas de distintos territorios: hay comunidades del amazonas, Chocó, Cauca, Risaralda, Guajira, Tolima, entre otros.

Muy seguramente el número seguirá creciendo con el paso de las horas, pues se prevé que sigan llegando más familias al lugar.

“Llegamos porque se venían dando unas medidas de arriendo temporales a varios pueblos indígenas en el marco de la pandemia y el Distrito no se preocupó por articularlos en el sistema para lo social y económico; efectivamente se agotaron esos recursos, no se pueden seguir dando y la población quedó desamparada en la calle sin garantías. Nuestras demandas son simples: primero, que se instalen las mesas de diálogo por directivos de la Alcaldía y segundo que se garantice la participación de estos pueblos en la política pública del Distrito”, señaló.

Respecto al retorno a sus territorios, hay que entender la situación de violencia que se sigue librando y sobre la cual no hay garantías del Estado. “El conflicto armado no ha cesado, el conflicto armado está recrudeciendo; no se habla de retorno sin ningún tipo de garantías, en el marco de una estabilidad social y económica, vivienda digna y condiciones laborales idóneas para que se tenga la capacidad de producir sin la necesidad de depender de la asistencia del Estado”, explicó Montañez.

¿Cuál ha sido la respuesta de la Alcaldía?

La Secretaría Distrital de Gobierno se refirió a la situación, explicando punto a punto las ayudas que la Alcaldía de Bogotá ha destinado a la población indígena que se encuentra en la ciudad, exaltando en primera medida que el Gobierno Nacional debe garantizarles el retorno seguro a sus territorios.

“La solución integral y la salida estructural de esta situación, le corresponde al Gobierno Nacional de manera inmediata a través del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, quien debe asegurar que esta comunidad tenga garantías y condiciones integrales para el retorno seguro”, exalta la entidad.

Desde marzo del 2020 y en el marco de la emergencia sanitaria, la Alcaldía de Bogotá, en garantía de los derechos diferenciales étnicos, ha destinado $1.895 millones en el marco de la atención inmediata a 1277 personas. Estos recursos fueron entregados a través de bonos canjeables por alimentos, transferencias monetarias del Programa Bogotá Solidaria en Casa, pago de arrendamiento y mercados. De los $1.895 millones destinados, desde la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, 508 millones ha sido en atención humanitaria inmediata (alojamiento, alimentación y enseres) y 692 millones en bonos de arriendo durante la emergencia sanitaria que se pagaron directamente a los arrendatarios. La Secretaría Distrital del Hábitat entregó $181 millones en arriendos y la Secretaría de Integración Social 161 bonos de arriendo por cuatro meses, kits de alimentos y aseo, mercado y 396 alojamientos de emergencia por $514 millones. Puntualmente, en el periodo comprendido de enero de 2020 a septiembre de 2021, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas ha realizado un total de giros humanitarios por $482 millones a esta población. La atención humanitaria y el traslado de los indígenas que se encuentran el Parque Nacional sigue siendo la oferta inmediata del Distrito. A partir del Auto 149 de 2020 de la Corte Constitucional, el Distrito generó una oferta específica, temporal y excepcional para atender a los miembros del pueblo Embera con ocasión a la emergencia declarada por la pandemia; dicha oferta ya expiró. Por lo anterior, el Distrito hace un llamado al Gobierno para contar con una intervención integral.

La voz de los colectivos en Bogotá

Desde el colectivo Autoridades Indígenas en Bakatá, compuesto por 13 pueblos indígenas residentes en el Distrito, enviaron una carta a los concejales de la ciudad para que hagan acompañamiento en la situación, pues les preocupa que el Distrito cumpla con las amenazas de desalojo con la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

De otro modo, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa expresó su preocupación “por la lamentable situación humanitaria por la que vienen atravesando las familias del Pueblo Embera Katio que hacen presencia en el Parque Nacional”, pero a la vez pidió a las distintas autoridades que “se abstengan de dar reconocimientos a personas que se identifican como autoridades indígenas en la capital, sin contar con la legitimidad de los Gobiernos Propios Indígenas de cada uno de los territorio de procedencia y el registro debido ante el Ministerio del Interior”.