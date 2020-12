"Estamos preparados con medidas que nos ayudarán a enfrentar el segundo pico": Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno  

En entrevista con PUBLIMETRO, Luis Ernesto Gómez, Secretario de Gobierno de Bogotá, explicó que, aunque varias ciudades en el mundo están viviendo ya su segundo pico de pandemia, y algunas en Colombia están mostrando un incremento, la capital está pasando por un buen momento, por lo que medidas restrictivas como las que vivimos al inicio de la cuarentena, están lejos de aplicarse. “La idea es pasar una Navidad en paz, feliz y segura, y prepararnos para el próximo año, donde seguramente tendremos un incremento en los casos de contagio por coronavirus. Desde la Alcaldía estaremos preparados con medidas que hemos aprendido”, dijo.

Asimismo, entregó un panorama de los diversos temas que impactan esta temporada.

¿Qué le deja este 2020?, ¿Cuál es el balance?

El otro día en una reunión de trabajo con Claudia, con todo el equipo, le dijimos que esta se había convertido en la Secretaría Distrital de los chicharrones (risas), porque de alguna manera la pandemia, nos puso enormes desafíos a toda la Alcaldía Mayor, y a esta Secretaría le tocó reinventarse completamente. Nos volvimos en subsecretaria de Integración Social, porque con las alcaldías locales entregamos más de medio millón de mercados, hicimos transferencia monetarias y ayuda humanitaria; ahora nos corresponde impulsar la recuperación económica, por eso también nos convertimos en una subsecretaría de Desarrollo Económico local.

¿Qué sigue?

Lo que ha pasado es que ha habido una transformación profunda para responder a los grandes desafíos de la ciudad, de la coyuntura de la pandemia, pero también de lo que va ser el 2021, que tendrá grandes desafíos en reactivación económica; y también en cuidado y control, hasta que haya un proceso de vacunación.

¿Cómo se está impulsando el empleo desde lo local?

Arrancando el año, lo primero era salvar miles de vidas, y yo creo que gracias al esfuerzo de todos: lo logramos. Ahora, se trata de salvar, no solo miles, sino decenas de miles de empleos, ese es el gran reto de Bogotá. A parte de la reactivación macroeconómica, tenemos que trabajar y pensar en los pequeños, los microempresarios, los que transitan entre la formalidad e informalidad, y eso es la economía local, que genera también mucho empleo, y desde la Secretaría de Gobierno nos concentramos en eso.

Puntualmente, estamos ofreciéndole a los microempresarios, pagarle un Salario Mínimo, por cada trabajador, hasta por seis meses. Solo le pedimos que sean trabajadores: menores de 28 años, mujeres o mayores de 50 años, que son las poblaciones más golpeadas por el desempleo. Ha sido un éxito el programa y ya solo quedan cupos en Bosa y Fontibón. Con seguridad tendremos este programa fortalecido el próximo año. A parte de eso, tenemos un programa para las industrias culturales, donde les brindamos la posibilidad de que se postulen a fondos en las localidades.

También se habilitaron nuevas zonas para vendedores informales, ¿de qué se trata?

Tendremos ferias navideñas que han sido acordadas junto con informales, en las que podrán trabajar cerca de 1300 vendedores. Estarán ubicadas en la calle 53, en Teusaquillo; en Puente Aranda (Plazoleta de la Hoja, Parque El Jazmín, Caseta de la 38 y 4, Outlets de las Américas); Parque Nacional y San Victorino.

Además, serán peatonalizadas algunas zonas durante esta temporada, ¿cuáles?

Serán peatonalizadas con el fin de habilitar mayor espacio en lugares que tienen tradicional afluencia de personas en la época de diciembre: Parque Nacional; San Victorino (calles 10 y 11 entre carreras 13 y 10; 20 de julio (calle 27 sur entre carreras 8 y 5A y carrera 6 entre calles 27 y 25 sur); Usaquén (carrera 6A entre calles 120 A y 116); y Fontibón (calle 17A entre la carrera 99 y 100).

Teniendo en cuenta las aglomeraciones que se presentaron en lugares como San Victorino, ¿Cuáles son las acciones concretas que se tomaron para que esto no vuelva a suceder?

Durante varios meses hemos logrado controlar las aglomeraciones, fruto de un acuerdo entre comerciantes formales e informales y la Administración, pero con la llegada de la época decembrina, el incremento de los visitantes está causando aglomeraciones que son francamente preocupantes. Por esta razón, contratamos 270 gestores de espacio público en la zona, peatonalizaremos las calles 10 y 11 entre carrera 10 y 13- como ya se mencionó- y pondremos vallas para dosificar el ingreso a la zona. Si todas estas medidas no logran suspender el aforo, nos vamos a ver obligados a suspender el madrugón de miércoles y sábados.

Otro de los temas que involucra a los vendedores informales, es la nueva disposición frente a cilindros de gas, los cuales se iban a prohibir en ventas callejeras para esta temporada, ¿de qué se trata?

En cuanto a las pipetas de gas o combustión para cocción de alimentos en el espacio público, esta tendrá que contar con altos estándares tales como: no estar vencida y estar registrada por una empresa autorizada; las mangueras y válvulas deben estar en perfecto estado; y no puede estar dentro del vehículo, sino en la parte exterior, ventilada.

Si no cumple los estándares se le retira la pipeta de gas, no se necesita quitarle el carrito. Más que perseguir vendedores, es ayudarles, garantizando unas medidas de seguridad para el espacio público, el cual se le debe garantizar a todos. Este fin de semana inician los controles a cargo de las alcaldías locales, Secretaría de Gobierno y Policía.

Pasando a temas, ¿Cómo fue la relación con el Concejo de Bogotá este 2020 y qué se espera para el 2021?

Ha sido una relación de enorme respeto y profundamente democrática. A pesar que no tenemos mayorías declaradas, hemos siempre podido construir importantes iniciativas para la ciudad, como lo fue el Plan de Desarrollo, el cupo de endeudamiento, el Plan Marshall y ahora el presupuesto de la ciudad. Para el próximo año se vienen dos discusiones muy importantes, como lo son el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el proyecto de Integración Regional, entre Bogotá y Cundinamarca.

Foto: Juan Pablo Pino

Frente al corredor verde de la Séptima, ¿Qué responde a quienes dicen que es TransMilenio, pero con otro nombre?

La propuesta es profundamente distinta a la de la Administración Peñalosa, de hacer una troncal de la Caracas de TransMilenio pesado sobre nuestra carrera Séptima. La propuesta que hemos presentado, fruto de la construcción ciudadana, reverdece todo el corredor y establece como criterio fundamental que la movilidad sea limpia.

En cuanto a las protestas ciudadanas y al objetivo de esta Administración de “tener una mejor Policía en la capital”, ¿Qué se está haciendo para que así sea y para que no se repitan casos de abuso policial?

Bogotá ha tenido en lo corrido del año más de mil protestas y esto no va a cambiar, la ciudadanía en el mundo entero, y Bogotá no es la excepción, no cree que la democracia sea elegir unos políticos que los representen por cuatro años, sino en reclamar sus derechos y visión de sociedad, cualquier hora y día, en la calle, a través de la protesta social; por eso la protesta no puede ser confrontada a través de la fuerza ni violencia.

Estamos trabajando en formar mejores policías y esto lo estamos logrando desde la Secretaría con capacitaciones en derechos humanos y otras; junto con un plan de bienestar, especialmente a quienes vienen de otros municipios. Adicionalmente, en un trabajo de diálogo y concertación entre comunidad y Policía, ante la ruptura de confianza que generaron los hechos del 9 y 10 de septiembre, realizamos ejercicios de cultura ciudadana en la reconstrucción de los CAI.

