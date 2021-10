En el más reciente video de René Pérez hace alusión a esta publicación. Este es el mensaje de J Balvin sobre el Paro Nacional que Residente dice que escribió él.

De nuevo el cantante y compositor René Pérez Joglar (Residente) respondió al paisa J Balvin a través de un video en sus redes sociales.

Afirmó que José no era un hombre de palabra y le pidió a su padre que le enseñara valores y que no lo comparara con genios de la economía como Peter Drucker. “No todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero”, aseguró.

Apeló a que también existe “la honestidad y la lealtad” y recordó que, al parecer, José dejó atrás a su manager Rebeca León y al cantante Juanes “después de que trepan la carrera al cielo, los mandas pal carajo”.

Pero no solo eso. También habló de un mensaje que puso a más de uno a buscar para saber qué tan cierto era.

Este es el mensaje de J Balvin sobre el Paro Nacional que Residente dice que escribió él

La molestia de Residente se debe al actuar del colombiano tras su respuesta por la crítica que le hizo a los Grammy.

Residente aseguró que borró el video que le hizo a J Balvin criticándolo porque él mismo lo llamó llorando para que lo bajara. Pero después de esto el colombiano usó este hecho a su favor para hacer marketing.

Entonces, el vocalista de Calle 13 publicó un segundo video en el que hizo afirmaciones más duras. Y en este se refiere a un mensaje que él mismo le escribió a J Balvin para que publicara en sus redes sociales con motivo del Paro Nacional en Colombia.

Aseguró que el colombiano no fue capaz ni siquiera de editar el texto y que, por el contrario, copió y pegó tal cual como lo escribió.

Este es el mensaje:

“Nos criamos bajo el mismo techo, bajo las mismas nubes y compartimos agua del mismo río. La historia de todo lo que hemos vivido juntos en Colombia nos hace hermanos. Mi ADN colombiano que hierve en mi sangre se manifiesta junto a ustedes. José”.

Este video es la segunda respuesta de René a J Balvin: