Daniel Quintero se pronunció sobre la reciente pelea entre los cantantes. Alcalde de Medellín defendió a J Balvin tras las palabras de Residente.

Desde que se conoció el segundo video de René Pérez en contra del cantante colombiano, José (como se llama J Balvin) no se ha pronunciado.

Pero a pesar de su silencio, otros personajes han salido a defenderlo, como hizo el alcalde de Medellín.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Quintero dijo que “quisieran mil países tener medio J Balvin”.

Quisieran mil países tener medio Jbalvin.

Aquí les dejo una de mis favoritas:



"…1985, 7 de mayo,

De un barrio medio de Medallo, salió este gallo.

Con el sudor en la frente, en las manos callos.

Comprendí que sin raíces no salen tallos…"



7 De Mayo https://t.co/b2l3pppwWr pic.twitter.com/QdHw1FNdGW — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 3, 2021

De nuevo el cantante y compositor René Pérez Joglar (Residente) publicó una dura respuesta contra J Balvin a través de un video en sus redes sociales.

Afirmó que José no era un hombre de palabra y le pidió a su padre que le enseñara valores y que no lo comparara con genios de la economía como Peter Drucker. “No todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero”, aseguró.

Apeló a que también existe “la honestidad y la lealtad” y recordó que, al parecer, José dejó atrás a su manager Rebeca León y al cantante Juanes “después de que trepan la carrera al cielo, los mandas pal carajo”.