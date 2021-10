De nuevo el cantante y compositor René Pérez Joglar (Residente) publica una dura respuesta contra J Balvin a través de un video en sus redes sociales. Residente envía otra demoledora respuesta a JBalvin: El mensaje hacia Colombia durante el Paro lo escribió René.

René comienza el video informando que no está muy pendiente a las redes sociales sino que es su hermano quien las maneja.

Por tanto, Residente explicó que, días después fue que vio la foto de J Balvin, en el carrito de perros, recordemos que hace unos días René comparó la música de Balvin con un carrito de Hot-Dog.

Afirmó que José no era un hombre de palabra y le pidió a su padre que le enseñara valores y que no lo comparara con genios de la economía como Peter Drucker. “No todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero”, aseguró.

Apeló a que también existe “la honestidad y la lealtad” y recordó que, al parecer, José dejó atrás a su manager Rebeca León y al cantante Juanes “después de que trepan la carrera al cielo, los mandas pal carajo”.

Durante su discurso, Residente contó que José lo había llamado llorando para pedirle que, por favor, bajara el video que había grabado contra el boicot a los Grammy Latinos, que el Balvin había incitado. “lo bajé cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo, pá que me buscaran y me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome “falso” y por las redes me escribes: “respeto tu opinión”. Qué es más falso. Escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno, cabrón”.

De igual forma, afirmó que José, aparentemente cambia su forma de ser frente a otras personas. “Por lo menos yo, soy yo, pero no 20 personas distintas cómo tu”, remató.

Asimismo, René contó que ambos habían llegado a un acuerdo para bajar de redes lo que habían publicado sobre el tema del boicot a los Grammy.

“Hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo. Cabrón artistas que a diferencia de ti, no payolean. Artistas como Los Gaiteros de San Jacinto de Colombia que con una nominación pueden hacer una gira pequeña para traer comida para sus casas. Y tú, en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque lo hablamos también en la llamada: pides que los boicoteen”.

Y añadió que “tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”.

Pero al ver que José subió la foto con el carrito de hot dog, René afirmó que “tú rompiste la palabra”.

Incluso, reveló René, que fue él quien escribió el mensaje para Colombia durante el Paro Nacional.

“Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. Osea pá que entiendan: el único mensaje que le escribiste a tu país te lo escribe un puertorriqueño, porque no te sale ni eso cabrón”.

Es así como René revela que J Balvin habría plagiado el mensaje hacia el país.

“Pá colmo lo copias literal del WhatsApp y lo copiaste literal debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones José, cabrón como si lo hubieses escrito tú. Yo pensaba que tú ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero no cabrón, lo pegaste tal cual, al garete. Tu país quemándose en llamas y tu pendiente a sacar un disco: el negocio socio”.

Concluyó Residente afirmando que intentó ser su amigo, pero José finalmente le parecía que era un “embustero y mentiroso que es imposible ser su amigo”.