Son más de 20 páginas en las que aparecen correos electrónicos. Revelan pruebas que la Policía usaría para demostrar financiación del Eln a la Primera Línea.

Según el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, el Eln habría financiado con 70 millones de pesos a la los manifestantes del paro.

El general hizo esta afirmación al tiempo que confirmó el bombardeo al campamento de alias Fabián en Chocó.

En la mañana de este martes el director de la Policía dijo que esperan encontrar esa información en el computador de alias Fabián. Pero horas después Blu Radio reveló dichas pruebas

Según las pruebas que mostró la emisora, el supuesto aporte de la guerrilla se usaría para el adoctrinamiento y la instrumentalización de los manifestantes.

Entre las páginas que están en poder de las autoridades, hay correos con el comando central de la guerrilla y circulares con fecha del 6 de mayo.

En uno de los correos se lee:

“Viejo mi querido viejo, por aquí las cosas siguen lo mismo. Argiro me resolvió lo del dinero, 50 [aparentemente millones de pesos], pero me dijo que me enviaba 23 más para que se pudiera aportar a las primeras líneas y los procesos que estamos llevando a cabo”.

En este correo, con fecha del 11 de mayo, se daban detalles de lo que estaba sucediendo en Cali y Medellín, en el marco del paro.

Ahí, envían saludos a ‘Lola’, ‘Manuel’ y Fredy’.

Luego, se refieren a la forma en la que entregarían armas a jóvenes para radicalizarlos, pero piden que sea de una manera prudente para que no se conozca la participación del Eln.