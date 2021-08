En las redes sociales se conoció que Claudia López le dedicó conmovedor mensaje a su esposa tras perder a su bebé.

Hace unos días la misma alcaldesa de Bogotá confirmó la lamentable noticia.

Y ahora, en medio de una entrevista con Bocas, contó mayores detalles de lo sucedido.

De acuerdo con López, ella y su pareja estaban en un tratamiento de fertilidad para lograr el embarazo, y lo hicieron.

Y aunque todo estuvo bien durante un tiempo, Angélica Lozano empezó a tener un sangrado.

Lamentablemente, la pareja perdió a su pequeño a las 11 semanas.

“Pocas pruebas más dolorosas y difíciles en mi vida, que la ilusión de esperar nuestro bebé y el dolor de perderlo. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión”, reveló la alcaldesa.

En su conversación con la publicación también hizo referencia a que es más humana que política, y que eso debería ser tenido en cuenta a la hora de hablar de ella y su familia.

“Los servidores públicos estamos sometidos al escrutinio público, y eso está bien, es parte de los deberes. Pero somos seres humanos, personas como cualquier otra, con ilusiones y dolores, con altas y bajas, y con una vida familiar, que en mi caso, asume enormes sacrificios para acompañarme en mis deberes públicos”.

Y finalmente, aprovechó la entrevista para dedicarle un mensaje a su esposa, también política, y demostrarle todo su amor.

“A mi esposa maravillosa, Angélica Lozano, mi amor infinito. Mi gratitud por su dulzura, por su paciencia y por su amor. Si un día llega nuestra Angélica chiquita tendré un motivo más de felicidad. Pero mientras mi Angelita grande esté, siempre me sentiré la mujer más feliz, afortunada y amada. Gracias por existir, amor de mi vida”, afirmó.