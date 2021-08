Claudia López confesó que Angélica Lozano, su esposa, perdió el bebé que esperaban

La alcaldesa se sinceró sobre la dura situación que vivió junto a su esposa. Claudia López confesó que Angélica Lozano perdió el bebé que esperaban.

Todo habría sucedido en enero de este año, la máxima mandataria de Bogotá se sinceró con la Revista Bocas.

López contó que su ilusión de ser mamá casi se hace realidad, sin embargo, la tristeza se apoderó de su hogar luego de la terrible noticia.

Su esposa, la senadora Angélica Lozano, estaba embarazada desde diciembre del año pasado. Sin embargo, después de once semanas de embarazo, a la pareja le llegó la triste noticia.

López también contó que precisamente, el polémico viaje que hizo en diciembre se debía a que querían celebrar que la familia iba a crecer.

Su viaje a Costa Rica se vio frustrado ya que en la ciudad empezaron a crecer los contagios. Tuvo que regresar de emergencia al país para poder atender la situación que se presentaba.

La alcaldesa también habló de lo polémico que fue el viaje, pues recibió un sinfín de críticas por tomarse sus días de descanso.

López contó que fue muy dura la noticia, pues la ilusión de tener un bebé era inmensa.

“Se armó todo este escándalo porque iba a parar en un momento en el que las cosas se pusieron peor de lo que esperábamos. Se puso muy difícil la situación en Bogotá, tuvimos que volver, la palera fue infinita y perdimos el bebé. Uno, en todo caso, nunca sabe si finalmente iba a pasar, pero es difícil tener un bebé en medio de semejante palera. Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro“, relató.

El día que pasó todo, su esposa no quiso contarle que se sentía mal y se fue para urgencias.

Al regresar de trabajar, la alcaldesa recibió la dura noticia, habían perdido al bebé que esperaban con ansias.

Además, contó que el dolor ha sido tanto que no ha podido superar del todo el dolor. También dijo que desde esa noticia no han intentado nuevamente tener un bebé.

“Tampoco es que hayamos tenido mucho tiempo porque con la pandemia también llegó el paro y el tercer pico. Pero no he renunciado al sueño y ella tampoco. Tengo que tomar aire y volver a empezar. Todo esto fue en enero. Ya en febrero salimos del pico y comenzó la reactivación. Llegó abril y coincidieron paro y tercer pico”, contó.

En este mismo sentido, la alcaldesa comentó que nunca han pensado en renunciar al cargo de alcaldesa. “¡Este es el honor de mi vida! (…) Mi única responsabilidad es ser buena alcaldesa y punto”, dijo a la revista.