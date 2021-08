Todo quedó registrado en video. Con abucheos recibieron a Claudia López en su visita a la localidad de Suba.

Este viernes 27 de agosto la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no pasó uno de los mejores momentos, durante la visita a una localidad de la ciudad.

A su llegada a la localidad de Suba, varios ciudadanos la recibieron, pero no de la mejor manera.

Quienes se encontraban presentes en el lugar la empezaron a abuchear, mientras ella avanzaba rápidamente.

Entre los abucheos se podía escuchar cómo jóvenes le reclamaban por construir más TransMilenio y arrasar árboles y humedales a su paso.

“Más TransMilenio y está talando los árboles, Claudia está acabando los humedales”, le gritaban a la mandataria.

En un video que publicó Holman Morris a su cuenta de Twitter, quedó en evidencia el momento en el que López es abucheada.

La filmación permite ver al personal de la alcaldía, haciendo una especie de cordón humano, para evitar que los manifestantes se acercaran.

"Más Transmilenio, y está talando los árboles, Claudia está acabando los humedales" gritan los jóvenes

Por su parte, sobre la visita que hizo a la localidad, López comentó por medio de su cuenta de Twitter que fueron a escuchar a la comunidad.

“La comunidad de Suba es muy unida y organizada y hoy vinimos a escucharla. Estamos en Consejo de Seguridad local con @SeguridadBOG, @PoliciaBogota y líderes de la localidad para fortalecer el trabajo articulado y poner a su disposición toda la oferta institucional del Distrito”, expresó la alcaldesa.

La comunidad de Suba es muy unida y organizada y hoy vinimos a escucharla. Estamos en Consejo de Seguridad local con @SeguridadBOG, @PoliciaBogota y líderes de la localidad para fortalecer el trabajo articulado y poner a su disposición toda la oferta institucional del Distrito.

sobre lo ocurrido, la mandataria mencionó que “este tipo de manifestaciones continuarán en pleno año electoral”.

“Es una acción política electoral mandada, de saboteo y de vandalismo, no podemos ceder ante esa minoría violenta y del grito de la rabia, en los recorridos hay una mayoría construyendo y trabajando, no porque no tenga críticas sino porque saben que construir juntos es la solución”, puntualizó.

