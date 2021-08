Gustavo Petro se retractó y ahora pide a la gente que se vacune

Tras la polémica que se desató por un trino sobre la variante delta, ahora Gustavo Petro pide a la gente que se vacune.

Lo hizo al poco tiempo de su mensaje, en el que ponía en duda la efectividad de ls vacunas frente a las nuevas variantes. De hecho, aseguró que la vacunación era un fracaso.

Debido a este comentario, la comunidad científica, medios y políticos le hicieron duras críticas.

Gustavo Petro pide a la gente que se vacune

“Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus COVID- delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse”, fueron las palabras de Petro que generaron polémica.

Pero luego se retractó y aclaró:

“Esta variante del COVID, que se llama delta, que está hasta ahora propagándose. Me extraño muchísimo que, publicados en los mejores periódicos del mundo, el New York Times, el Washington post, The Guardian no apareciera una palabra en la prensa colombiana. Dije: para eso son las redes si los medios no lo transmiten. Me dediqué a hacer una serie de trinos y el resultado fue tenaz porque se equivocó en una frase pero se agarraron de ahí de una manera pavorosa”.

Después de todo esto su mensaje fue más claro. Por eso pidió explícitamente a la gente que se vacunaran lo más pronto posible.

“Amigos y amigas de nuevo les repito. Salga a vacunarse ya, agote las vacunas que hay. La política anticovid del gobierno nacional debe cambiar ya. Hay que salvar la vida de al menos cien mil colombianos”, escribió.