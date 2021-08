En medio de la polémica que rodeó al senador, tuvo que salir a brindar explicaciones. Petro reconoce que se equivocó en trino sobre vacuna y variante Delta.

Anoche, en una transmisión de Facebook, el senador reconoció que cometió un error en las afirmaciones que puso en un trino el pasado viernes.

El líder progresista escribió en sus redes sociales un mensaje diciendo que el virus no es solo un problema biológico, tiene un origen en el sistema económico.

“Muy mala noticia que implica un cambio total de la política de salud y económica. Las vacunas no sirven para el virus COVID- delta, según primeras investigaciones. Se propaga más rápido. Ya está en Colombia. El debate de salud debe reanimarse“, fueron las palabras exactas de Petro.

En una habitual transmisión, el senador Gustavo Petro junto a Gustavo Bolívar, defendió sus afirmaciones. Sin embargo, admitió que se equivocó en una frase.

El senador también comentó que la gente “se pegó de una manera pavorosa ” de la afirmación para criticarlo.

Petro narró que decidió utilizar su cuenta de Twitter para hacer una serie de trinos con la cual pretendía alertar sobre la variante Delta.

“Esta variante del COVID, que se llama delta, que está hasta ahora propagándose. Me extraño muchísimo que, publicados en los mejores periódicos del mundo, el New York Times, el Washington post, The Guardian no apareciera una palabra en la prensa colombiana. Dije: para eso son las redes si los medios no lo transmiten. Me dediqué a hacer una serie de trinos y el resultado fue tenaz porque se equivocó en una frase pero se agarraron de ahí de una manera pavorosa”, dijo.

Muchas personas en redes sociales le hicieron llover críticas al senador luego de su afirmación. El ministro de salud argumentó que “NO hay demostrada mayor carga viral en delta, ni cuadro clínico más severo, SI tiene mayor transmisibilidad. TODAS las vacunas bajan la hospitalización y previenen la muerte, para TODOS los linajes, INCLUIDO Delta“.

Twitter también marcó como engañoso el trino de Petro, este no se puede retuitear, ni comentar ni marcar como favorito.