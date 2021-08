Sofía Petro le pidió al senador ser más preciso con la información que brinda. Hija de Gustavo Petro se fue en contra de su padre por el trino sobre la variante delta.

A través de su cuenta de Twitter la joven le envió un mensaje a su padre.

Y, en medio de lo que escribió, reconoció que el trino del senador contenía información falsa sobre la vacunación y la nueva cepa.

Todo empezó por un mensaje que el senador publicó en la red social de Twitter, donde asegura que la vacunación no es efectiva contra la variante delta.

De inmediato el tema desató una fuerte polémica y las críticas no se hicieron esperar.

Pero llamó la atención que una de las críticas viniera de su hija, Sofía Petro. Ella retuiteó a su padre y escribió:

“En estos temas se tiene que ser muy preciso. Hasta donde sabemos solo terminaremos con esto si nos vacunamos todos, cuanto antes. #VacunarseSalvaVida”.

Pero al poco tiempo borró el mensaje.

Finalmente, tras la polémica, Petro tuvo que salir a brindar explicaciones y reconoció que se equivocó.

En una transmisión de Facebook el senador reconoció que cometió un error en las afirmaciones que puso en un trino el pasado viernes.

“Esta variante del COVID, que se llama delta, que está hasta ahora propagándose. Me extraño muchísimo que, publicados en los mejores periódicos del mundo, el New York Times, el Washington post, The Guardian no apareciera una palabra en la prensa colombiana. Dije: para eso son las redes si los medios no lo transmiten. Me dediqué a hacer una serie de trinos y el resultado fue tenaz porque se equivocó en una frase pero se agarraron de ahí de una manera pavorosa”, dijo.