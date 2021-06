¿Cómo cambiar el mundo a través de la relación que tenemos con el dinero? Esta es la pregunta que intenta responder el libro ‘Impacto real’, escrito por la economista y activista estadounidense Morgan Simon, quien está revolucionando el rostro de las finanzas en el planeta.

Simon, nacida en Los Angeles, tiene 20 años de experiencia en hacer de las finanzas una herramienta para la justicia social. Durante este tiempo ha influido en las inversiones de fondos por una suma de 150 mil millones de dólares, lo que la ha convertido en una experta en el tema. De hecho escribe recurrentemente sobre dinero y cambio social para la Revista Forbes.

Su libro Impacto Real, las nuevas economías del cambio social (2017), ha sido citado por importantes entendedores del tema y organizaciones como Harvard Business School y Naciones Unidas. Desde hace poco la obra está disponible en español en Colombia.

En entrevista con PUBLIMETRO, Morgan Simon explicó qué carácterísticas tiene una inversión de impacto real y cómo cualquier persona, aunque tenga poco dinero, puede contribuir con un cambio social positivo en el mundo.

Economista y activista Morgan Simon.

¿Cómo cambiar el mundo a través de la relación que tenemos con el dinero?

Invertir es nuestro legado, se hace para asegurar un futuro para nosotros, para nuestros hijos y nietos y el mundo que ellos van a recibir. En ese sentido, si solo buscamos hacer dinero para ellos, pero no nos preocupamos por el cuidado el planeta, ellos no van a tener aire libre para respirar, van a vivir en una sociedad súper dividida, y eso no es un buen legado. Lo que hace la inversión de impacto es no olvidarse de que se tiene una responsabilidad con la sociedad, así que hay que invertir el dinero de una forma más responsable.

¿Qué potencial económico tiene una persona para cambiar el mundo?

Todos somos, lo que yo llamo, millonarios por accidente. Por ejemplo, tu puedes ser un maestro y tener un fondo de pensión con el Estado que si tiene muchos millones. Y lo que tu puedes influenciar es dónde se invierte ese dinero. Puede que tu tengas 100 pesos en el banco, pero esta entidad si tiene suficientes recursos. Uno tiene que pensar cuáles son los recursos que tiene con los que puede influir y cuáles son las instituciones donde tengo conexiones. Por ejemplo, creo que todo el mundo se acuerda del capítulo tan feo en Estados Unidos de la separación de familias migrantes. Todas las prisiones donde estaban esas familias eran de corporaciones privadas. Muchos bancos mundiales estaban invirtiendo dinero en estas prisiones, así que muchas personas con dinero en esos bancos estaban colaborando sin darse cuenta en la separación de familias.

¿Qué tipo de inversiones permiten tener un impacto positivo en la sociedad?

Una persona que quiera generar impacto social realmente tiene muchas opciones. Puede ser en energías renovables, puede ser apoyando la agricultura, pero asegurando que los pequeños agricultores reciben un precio justo, puede ser también en cualquier ámbito cerciorándose de que las personas tienen un pago justo para sostener a sus familias. En general se puede hacer apoyando empresas sociales, de las cuales hay muchas en Colombia.

¿Por qué es importante que las empresas entiendan que deben cuidar su capital social?

Es lo mismo de plantearse el tema del legado. ¿Cuál es el legado que quiero para mi negocio? Además, hay un estudio de Harvard University que demuestra que los negocios que apoyan al medio ambiente y sus trabajadores hacen más dinero, es muy sencillo. Hicieron seguimiento a negocios que llevaban 30 años y los que tenían buenas prácticas tenían un doble de valor en el mercado. El aspecto social, el del cuidado del medio ambiente y las finanzas van de la mano. Hay que cuidar de los tres para tener un negocio exitoso.

¿Qué barreras tienen las personas para educarse en temas de inversión de impacto?

Para muchas personas el dinero ha sido una fuente de trauma ya sea por no tenerlo o por no saber manejarlo. Lo primero que hay que hacer es hablar de dinero, esto no tiene que ser un secreto. Muchas veces cuando ponemos nuestro dinero en el banco no tenemos ni idea de dónde nuestro dinero está pasando la noche. No hacemos un seguimiento del impacto que ese dinero tiene en el mundo. Por eso trato de explicar esto en el libro de una manera muy accesible para cualquier lector.

¿Cuál es su llamado de atención para el mundo con este libro?

Es cuidar el papel del dinero en la sociedad, porque este está detrás de todo, de cualquier tema que te importe. Y cuando entendemos cuál es el papel y cuáles son las oportunidades de cambiar la historia del dinero podemos cambiar nuestro futuro. Así que el libro le pueda ayudar a las personas que quieren generar un cambio social y saber que e dinero es un tema que sí se puede tocar.

