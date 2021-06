Un viaje por el país buscando la sanación a través de la música

Juan Pablo Ruiz es un músico colombiano multi-instrumentalista, cantautor, y docente que viaja por Colombia para curar el dolor de las personas a través de melodías. Así funciona la sanación a través de la música.

Aunque tiene una trayectoria de 30 años en la que trabajó como independiente en el ámbito recreativo y hasta fue director de la academia SonArte Escuela de Música por 11 años, a lo largo de su trayectoria Juan Pablo Ruiz se dio cuenta de que su verdadera vocación tenía que ver con la utilización de la música como un elemento de sanación. Hoy se describe como un compilador de historias de vida que compone canciones que les devuelve a las personas como una herramienta de vida.

Desde que empezó a desempeñarse como músico combinaba el ámbito privado con el social, pero en el 2015 decidió dedicarse a lo segundo porque, dice, “todos los seres humanos somos vulnerables por igual”.

Buscando aliados territoriales y donaciones de amigos y conocidos para llegar poblaciones lejanas, este músico ha logrado conocer varias comunidades. Escuchar las vivencias dolorosas de múltiples personas, especialmente de niños, lo llevó a crear en 2015 la Fundación Juanpa, a través de la que lleva a cabo una “misión humanitaria musical”.

Viajando en un tráiler dotado de algunos instrumentos ha ayudado a las personas a darles luces para afrontar momentos traumáticos y difíciles, como lo puede ser un desastre natural, vivir en medio del conflicto armado en Colombia o ser víctima de abuso sexual. De hecho, su trabajo ha sido tal que la reconocida cantante Andrea Echeverry realizó una colaboración con Ruiz en una canción llamada ‘Las Minas’, creada para advertir a los niños que viven en zonas de riesgo de este peligro.

“Utilizo la música como una herramienta de intervención humana y social ya que tiene profundos efectos psicológicos, neurológicos y hasta fisiológicos en los seres humanos. La uso para acompañar a las personas y a los niños en el trance del dolor físico y emocional”, explica Ruíz.

Aunque el camino de trabajar en labores sociales no es tarea fácil en Colombia, tener la evidencia real y viva de lo poderosa que es la música es lo que ha hecho que Ruíz se mantenga en pie.

Como un homenaje a su trayectoria, en los últimos días Juan Pablo Ruíz lanzó un disco para niños llamado ‘Juguetes Sonoros’, que recoge 10 temas en los que trabaja situaciones como el dolor físico y emocional producto de la enfermedad, el abuso sexual o el duelo, así como la desesperanza y la soledad.

Músico Juan Pablo Ruiz – Cortesía

Estas canciones son fruto de recoger experiencias de vida, afrontarlas, plantear un problema y brindar una solución siempre positiva. El Puercoespín, El Caracol, Las Minas, El Marrano y Dando Recibes Más, son algunos de los títulos de las canciones del disco.

“La canción de El Caracol, por ejemplo, surgió en un aula de clase en Bogotá y la compuse para un niño que estaba pasando por el horror del abuso sexual. Quería entregarle al niño la comprensión de que el dolor es transitorio, de que las cosas pasan y se superan”, comenta el artista.

Todas las canciones del disco pueden ser escuchadas a través de las plataformas de streaming como Spotify, iTunes y YouTube buscando el título del álbum musical.

Con este trabajo, Juan Pablo Ruiz espera ayudar a muchos más niños a sanar heridas. Dentro de sus sueños también está terminar de dotar su tráiler. Para ello ofrece sus servicios para eventos y también recibe donaciones a través de la página https://fundacionjuanpa.org/.

“Trabajar en el ámbito social ha sido bastante difícil. Siempre lo he hecho a través de la autogestión. Uno como artista y compositor que maneja una fundación no tiene las lógicas de las grandes empresas, no maneja los lenguajes estadísticos, así que buscar recursos a través de esta vía es difícil. Aún nos falta entender que no se trata solo de bajar impuestos, es que hay beneficios sociales que favorecen directamente a la organización”, dice Ruiz.

Sin embargo, el músico recalca que “hay pocas cosas que nos unen como especie de manera tan fuerte como la música” y seguirá ayudando a las personas a través de esta mientas la vida se lo siga permitiendo.

