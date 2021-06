¿Quiénes son y dónde están? Grupos armados ilegales toman fuerza en Bogotá y Cundinamarca

La Defensoría del Pueblo, en una reciente Alerta Temprana (ver infografía), advirtió sobre el poder que los grupos armados ilegales ejercen tanto en Bogotá como en sus municipios circundantes.

Dada la gravedad de los datos revelados, la entidad hizo un llamado urgente a las distintas autoridades.

Puntualmente, a la Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldías Municipales, recomendó “establecer un mecanismo que permita la definición de acciones orientadas a prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, libertad y seguridad personal”. Dicho plan también deberá permitir “superar el escenario de riesgo advertido”.

Grupos armados ilegales toman fuerza en Bogotá y Cundinamarca

PUBLIMETRO cuestionó sobre la Alerta a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sin embargo, aún no se conoce un pronunciamiento.

Desde la Alcaldía también se ha guardado silencio. Lo poco que se sabe es que el tema se trató en un reciente consejo de seguridad. “Se acordó pedir ampliación de la información porque no se especifica cuáles de esos grupos estarían y en qué localidades o municipios de Cundinamarca. También se pedirá información al Ministerio de Defensa porque hasta el momento no se cuenta con datos al respecto en Bogotá”, señalaron desde la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Claudia López. Lo cierto es que esta no es la primera vez que la Defensoría advierte sobre la presencia de estos grupos en Bogotá.

El silencio no ha sido el mismo en la Gobernación de Cundinamarca.

“Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo que hace presencia lo haya detectado. Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos, desde hace muchos años gracias al trabajo de muchos cundinamarqueses y de muchas fuerzas vivas del departamento”, afirmó el gobernador, Nicolás García.

En ese sentido, señaló que la Secretaría de Gobierno departamental adelantó consultas con algunas fuentes importantes en materia de seguridad, como el general Juan Pablo Rodríguez, quien en el año 2009 fue comandante de la quinta división del Ejército Nacional y aseguró que a partir del 2008 Cundinamarca quedó totalmente libre de Grupos Armados Organizados.

Concretamente- señaló- este logro se gestó durante los años 2001, 2002 y 2003 cuando, con la operación Libertad 1 y 2, se dio como resultado la expulsión definitiva de los integrantes de las Farc que delinquían en Cundinamarca.

