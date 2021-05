El portal web de RT News informó que la madre del fallecido se encontraba rindiendo homenaje a su hijo.

Parece mentira, pero no lo es, madre pierde la vida en la moto de su hijo, quien falleció en un siniestro.

Tragedia: madre pierde la vida en la misma moto que su hijo murió

The Fort Collins Colradoan , periódico local, relató cómo Diane Everett, de 51 años, perdió el control de la motocicleta Honda CBR 2012 en la que viajaba como parte de un paseo conmemorativo en grupo.

Joshua Everett y su hermana Amanda Everett estaban participando en el paseo, que atrajo a más de 80 motociclistas, cuando vieron que los motociclistas que iban delante de ellos les hacían la señal de frenar. Una vez detenidos, los amigos les dijeron que no se acercaran más.

“A medida que nos acercábamos, pude ver partes de la moto y creo que ambos sabíamos lo que había pasado”, dijo Joshua, el hijastro de Diane, que la llamaba su madre. “Lo único que podía pensar era: ‘Otra vez no. No puedo perder dos de ellas’. ”

La tragedia llegó

La patrulla estatal dijo que Everett estaba conduciendo hacia el oeste en la carretera 12 del condado de Larimer, cuando no pudo negociar una curva a la izquierda justo al oeste de Homer Road. La motocicleta cayó en una zanja, golpeó una alcantarilla y Everett fue expulsado.

Everett, que llevaba un casco, se encontraba en estado crítico en el lugar del accidente, pero fue declarada fallecida más tarde en el Centro Médico UCHealth de las Rocosas en Loveland.

“Creo que ella estaba luchando en el lugar del accidente para mantenerse con vida, pero al mismo tiempo no creo que quisiera volver, sino que sintió el espíritu de mi hermano pequeño y eligió estar con él”, dijo Joshua. “Nuestra madre estaba sufriendo después de la muerte de Michael, y sabíamos que estaba sufriendo pero era tan valiente que no dejaba ver que estaba sufriendo. Sé que mi madre es feliz y está en un lugar mejor, ya no sufre”.

