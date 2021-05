De acuerdo con el portal web de Noticias Caracol, las autoridades recibieron una denuncia por parte de una joven que recibió brutales ataques por pare de su pareja.

Uno de los casos más aterradores que se han registrado y viralizado en redes sociales. Un sujeto le propina una brutal golpiza a su ex-pareja hasta el punto de desfigurarle el rostro.

De terror: sujeto golpea brutalmente a su ex-pareja y desfigura su rostro

El pasado fin de semana se dio a conocer el terrible caso de un hombre que fue hasta la vivienda de su ex-pareja y le propició una golpiza.

De acuerdo con el portal citado, luego de la agresión, el hombre ingresó a la casa y acabó con todo lo que se encontró a su paso. Afortunadamente, los hijos de la víctima se encontraban con su abuela.

Esto fue lo que sucedió

El caso fue llevado a la justicia y ahí se determinó que el agresor no pudiese acercar a la víctima, debido a una orden de restricción.

El diario argentino, TN, informó que el hombre había amenazado a la mujer, ya que le aseguró que, “te dejo descansar por dos semanas y después te voy a matar”.

Las voces de la familia

La madre de la mujer golpeado contó que, “después de este brutal episodio mi hija me contó que ya la había golpeado antes, pero en lugares del cuerpo que no están a la vista. Agradezco que los niños (nietos) no hayan estado con mi hija cuando la atacó”.

Finalmente, Noticias Caracol recalca que el agresor le habría enviado un mensaje de perdón, sin embargo, este fue ignorado. Se dice que el agresor ya se encuentra detenido.

