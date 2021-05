Según informó el portal de web de Noticias Caracol, la víctima se encontraba tanqueando su automóvil y afirma que los presuntos criminales no tenían más de 18 años.

En un impactante video se ve cómo un hombre baña en gasolina a ladrones en plena estación. La víctima les dice, “dispara y aquí nos morimos todos”.

(VIDEO) Hombre bañó con gasolina a ladrones en una estación

El video de un hombre rociando con gasolina a un grupo de ladrones, en estación de Chile, se ha hecho viral en redes sociales.

La víctima fue un trabajador de 65 años, quien frecuentaba el lugar para rellenar el tanque de gasolina de su carro. La estación se encuentra ubicada en la comuna de Independencia y cuenta con autoservicio, es decir, cada usuario rellena su automóvil.

El detalle de lo sucedido

El sujeto se prestaba puesto para echar gasolina y fue entonces cuando observó la llegada de una van a toda velocidad. El vehículo se detuvo cerca a él y vio cómo 4 jóvenes se bajaron del automóvil.

En declaraciones para Las Últimas Noticias (LUN), periódico de Chile, el hombre era consciente de que iba a utilizar la manguera. Sin embargo, afirmó que, “en ningún momento pensé que al sacar iba a saltar un tremendo chorro de 2 metros”.

De acuerdo con el hombre, los ladrones, “decían que me iban a disparar, que me iban a matar. Groserías iban y venían. Al que s eme acercó por la derecha, le tiré justo el chorro en la cara y se devolvió al auto. Le dije, dispar y aquí nos morimos todos. Finalmente, no hizo nada”.

Se evitó un accidente fatal

La víctima señaló que lo que hizo fue, “arriesgado e irresponsable, pero como está la delincuencia hoy en día, si uno se defiende de estos tipos, nos van a sobrepasar”.

Por otro lado, asegura que no se arrepiente, ya que, según él, “uno debe defenderse y no entregar las cosas sin luchar”.

Las autoridades dijeron que este padre de familia pudo haber causado una explosión catastrófica al querer defenderse.

