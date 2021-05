De acuerdo con el medio del Reino Unido, Reuters, la joven reside en la ciudad portuaria de Pisco, en Perú y debido a la pandemia, ha perdido varios integrantes de su familia.

A la fecha, ha sufrido la pérdida de 13 familiares producto del coronavirus y, lamentablemente, su padre se encuentra en UCI.

Mujer pierde a 13 familiares por COVID-19 y ahora su padre está en UCI

La triste historia de Hellen Ñañez, una mujer peruana de 28 años de edad que, trágicamente, ha sido uno de los tantos rostros afectados por la pandemia del COVID-19.

Helena, señaló para el medio citado, que debió dejar sus estudios de psicología para poder trabajar y así poder pagar los servicios médicos requeridos por su padre. “Ya no tengo más lágrimas, la verdad”, aseguró.

Una verdadera tragedia

Desde la aparición del coronavirus, la mujer del Perú ha visto como primos, tíos y un abuelo perdieron la batalla contra el COVID-19. Asimismo, comentó que, “(el virus) nos está arrebatando la familia, nos están quitando los sueños, nos está arrebatando la tranquilidad, la estabilidad”.

La residente de la ciudad de Pisco tiene una pequeña hija de 2 años, inició a fabricar jabón en su vivienda y comenzó a venderlos en las calles de su barrio.

Ñañez asume que ya no puede solicitar a más préstamos bancarios, a la par que su familia tiene enormes deudas por medicamentos, oxígeno médico y gastos funerarios debido al COVID-19.

La lucha que mantiene

No obstante y con todo lo que ha vivido, Helena afirma que está decidida a luchar por su padre, “no lo voy a perder. No quiero perder a nadie más. Mi papá no me puede dejar”.

Además, “ya son 17 días que tengo acá parada frente al hospital y yo sé que él va a salir. No creo que la vida pueda ser tan injusta de haberme quitando y que ahora, quiera quitarme a mi padre”, finalizó la mujer.

La actualidad de Colombia con el COVID-19

En el último reporte entregado por el Ministerio de Salud, el miércoles 12 de mayo, Colombia registró 16.993 nuevos casos de contagios por el covid-19. Además, fallecieron 490 personas a causa del virus.

Por otro lado, la entidad reportó que el día de ayer, además, hubo 11.474 personas recuperadas del nuevo coronavirus. Con el nuevo reporte, el país suma 3.048.719 casos confirmados del covid-19.

