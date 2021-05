Alcaldesa de Bogotá confirma regreso a clases presenciales

Regreso a clases presenciales en Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al regreso a clases presenciales durante una entrevista en Canal Capital.

“Yo los entiendo (profesores), pero también hemos avanzado en sus preocupaciones; las condiciones de ventilación y físicas de los colegios se mejoraron, los materiales de bioseguridad se entregaron, las adaptaciones de horarios, de grupos y señalización se hicieron“, expresó.

Y agregó: “no podemos suspender la educación de por vida porque el costo que están pagando los niños es enorme. Esta generación va a tener un costo en sus oportunidades, en sus ingresos, incluso hasta que se adultos, por cuenta de esta pandemia (…) la alternancia se suspendió porque estábamos en alerta roja por el pico, pero a partir del 10 de mayo el retorno gradual progresivo y seguro vuelve”.

A continuación encuentra las declaraciones de la mandataria distrital.

Claudia López también se refirió a la propuesta de conmoción interior por protestas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se refirió refirió en la entrevista al estado de conmoción sugerido por el Centro Democrático en Canal Capital. “Aparece el expresidente Uribe diciéndole al presidente: ‘declare la conmoción interior, ¿qué pasaría si se decretara?”, señaló Ana María Ruiz, quien condujo el diálogo.

“Estamos a la mitad de una hoguera y esa propuesta del expresidente Uribe es gasolina para la hoguera”, respondió la alcaldesa.

Y agregó:“si ya hemos tenido ocho días de movilizaciones sin conmoción interior, tendríamos meses de movilizaciones con conmoción interior”, afirmó.

También detalló que este viernes, en la reunión de alcaldes con el presidente Duque, le expondrá su opinión: “espero poderle decir personalmente (al presidente) que espero que no tome ese consejo, que no esté considerando esa opción, eso lo empeoraría todo y yo claramente me opondría como ciudadana y como alcaldesa”.