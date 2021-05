Según Enrique Peñalosa, “Carrasquilla es un ministro brillante”

El exalcalde de Bogotá sorprendió a sus seguidores con sus manifestaciones de apoyo al creador de la reforma tributaria. Enrique Peñalosa cree que Alberto Carrasquilla es un ministro brillante.

En su cuenta de Twitter, Peñalosa explicó por qué considera que el jefe de la cartera de Hacienda es excepcional.

Esto lo dijo tras el anuncio del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria del Congreso.

“Dejando las pasiones primarias, Carrasquilla es un ministro brillante, que ha impulsado lo que considera (y muchos expertos) conveniente para la equidad y el desarrollo”, dijo Peñalosa.

Y agregó que son “respetables los desacuerdos, pero está prestando un servicio público con generosidad, integridad y patriotismo”.

Luego de esta declaración, decenas de personas aseguraron que se trata de una “desafortunada opinión” de su parte.

Este domingo Duque anunció que cedió a las peticiones de los manifestantes.

En una alocución de última hora, confirmó que pidió retirar el proyecto de Ley de solidaridad sostenible.

Sin embargo, anunció que presentará otro proyecto, que contará con las propuestas de las bancadas, sectores económicos y la ciudadanía.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos”.

Y luego agrego:

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el Ingreso Solidario, que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares; brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, beneficia a cerca de 700 mil estudiantes; extender el subsidio a la nómina, que ha beneficiado a cerca de 3,5 millones de trabajadores, extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables”.