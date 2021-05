El presidente Iván Duque anuncia que retira el texto de la reforma tributaria

Este domingo el mandatario anunció que cedió a las peticiones de los manifestantes. Iván Duque anuncia que retira el texto de la reforma tributaria.

En una alocución de última hora, confirmó que pidió retirar el proyecto de Ley de solidaridad sostenible.

Sin embargo, anunció que presentará otro proyecto, que contará con las propuestas de las bancadas, sectores económicos y la ciudadanía.

El mandatario dijo desde la Casa de Nariño:

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos”.

Y luego agrego:

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el Ingreso Solidario, que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares; brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y que hoy, mediante el Fondo de Solidaridad Educativa, beneficia a cerca de 700 mil estudiantes; extender el subsidio a la nómina, que ha beneficiado a cerca de 3,5 millones de trabajadores, extender la devolución del IVA a cerca de 2 millones de hogares vulnerables”.

Según el presidente Iván Duque, en los últimos días habló con alcaldes, gobernadores, representantes de partidos políticos y con la ciudadanía. Todos ellos “aportaron valiosas ideas para lograr esta financiación sin afectar a la clase media”.

Tras conocerse esta noticia, los colombianos no dieron el grito de victoria.

Ahora, a través de redes sociales, están pidiendo la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla. Además, piden respuestas por los crímenes y violaciones registrados durante las protestas a manos de las autoridades.

También quieren que se tumbe la reforma a la salud.