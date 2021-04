Hace algunos minutos se conoció que el Gobierno afloja y quita de la reforma tributaria el IVA para los servicios públicos.

La reforma tributaria ha generado bastante polémica en el país.

Por esa razón, miles de colombianos ya salieron y saldrán a marchar durante este miércoles 28 de abril, en un nuevo paro nacional.

Y parece que este paro, además de las manifestaciones en las redes sociales, han surtido efecto.

En medio de una conversación con Blu Radio, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, reveló que no habrá IVA del 19 % para servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, como se había planteado en un comienzo en la reforma.

También se decidió eliminar de la reforma gravámenes a servicios funerarios y cualquier tributo que implique un alza en alimentos.

“El primer consenso es que la reforma que planteamos no se va a aprobar y con eso tenemos que buscar nuevas fórmulas. El IVA a los servicios públicos no irá. Vamos a mirar que las empresas pongan un poco más como ellas mismas lo han ofrecido”, explicó Londoño.

En medio de su conversación con la emisora también dio a conocer que otras medidas podrían ser sacadas de la reforma tributaria, sin embargo, esta continuará el trámite porque “se necesitan los recursos para atender la pandemia y podremos encontrar fórmulas”.

“Necesitamos una reforma que nos dé ingresos a largo plazo, es que nos hemos gastado más de 100 billones, hemos dejado de recibir más de 100 billones y necesitamos buscar recursos. Hay esfuerzos de todos los sectores por buscar esas fuentes y las vamos a conseguir”, agregó.

Y mientras Londoño conversaba sobre algunos puntos que podrían desaparecer de la reforma, el expresidente Álvaro Uribe escribió un trino dedicado al Gobierno, pidiéndole que no insista en discutir los 170 artículos que tiene el proyecto.

“Por favor equipo Ministerio de Hacienda, esto no se arregla quitando unos temas, no insistan en discutir los 170 artículos, faciliten consenso de pocos artículos, simples, claros, no agresivos, por regla transitorios, que ese acuerdo sea la ponencia. Lean los riesgos a la democracia”.