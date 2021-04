Paro nacional: así empezó la marcha en contra de la reforma tributaria

Este miércoles las calles de las principales ciudades estarán llenas de colombianos que exigen que se tumbe el proyecto. Siga en vivo el paro nacional en contra de la reforma tributaria.

Aunque las distintas autoridades del país claman a los ciudadanos que no salgan, dado el riesgo por coronavirus, los manifestantes no piensan quedarse hoy en sus casas. En las principales ciudades ya hay recorridos confirmados.

5:30 a.m. Los propietarios se blindaron contra los vándalos y cubrieron sus negocios con todo tipo de protecciones para evitar daños mayores. Esto se puede ver en el centro, la Carrera Séptima y a lo largo de la Calle 72, lugares donde los vándalos ya han atacado.

6:00 a.m. Se presentan los primeros bloqueos en Bogotá. El portal de Suba tuvo que ser cerrado debido a la llegada de los primeros manifestantes. Mientras tanto, en el centro de la ciudad los comerciantes decidieron pararse frente a sus negocios y mantenerse en silencio, como forma de protesta simbólica.

Además, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer que los miembros del Comité Nacional de Paro no podrán instalar tarima, ni sonido en la Plaza de Bolívar.

7:30 a.m: Por manifestaciones ajenas al Sistema de TransMilenio dejan de operar el Portal Usme y las estaciones Molinos, Socorro y Consuelo. Además, bloquean vía Funza Siberia.

7:00 a.m. En sectores como la avenida Boyacá con calle 62 sur también se comienzan a presentar afectaciones en la movilidad. Por esto, las rutas zonales del SITP se están desviando.

A eso se debe sumar que ya están cerradas las estaciones de Socorro y Consuelo, también en el sur de la ciudad.

¿De qué se habla en la reforma tributaria?

El proyecto de reforma aumenta los impuestos principalmente a la clase media.

Según lo estipulado, la ampliación de la base gravable para personas naturales se haría de forma gradual y empezaría con personas que ganen aproximadamente $4,1 millones mensuales. Para el 2023 empezarán a pagar impuesto de renta quienes ganen más de $2,9 millones mensuales y para el 2024 los que tengan ingresos superiores a $2,5 millones mensuales.

Además contempla el cobro del IVA, que es del 19 %, a las tarifas de servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado y gas domiciliario para familias estrato 4, 5 y 6.

Los celulares, computadores y tabletas también subirían significativamente de aprobarse la reforma. Actualmente, los dispositivos de baja gama son exentos de IVA, pero con este proyecto, sin importar su precio, tendrían un impuesto del 19 %.

Otros bienes y servicios que se gravarían con tarifa de 19% son los de conexión y acceso a internet residencial para el estrato 3, los funerarios y de mensajería, las cirugías estéticas y tratamientos de belleza, los servicios culturales o de diversión, loterías y espectáculos deportivos.

De otro modo, con esta reforma tendrían IVA del 5 % las bicicletas, las bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos y patinetas eléctricas.

También ha generado polémica que las ciudades capitales, con previa autorización de los Concejos municipales y distritales, podrían instalar peajes al interior de su jurisdicción, en las vías que se encuentran a su cargo.

Rutas y puntos de concentración

En Bogotá, teniendo en cuenta que los estudiantes también se suman a la protesta, las universidades Pedagógica (Calle 72), Nacional (Calle 26), y Distrital (Avenida Villavicencio) serán algunos de los puntos de concentración para salir a marchar hacia el centro de la capital.

Igualmente, organizadores citaron a los ciudadanos en: el Aeropuerto el Dorado a las 8:00 a.m.; la estación de Héroes a las 10:00 a.m.; la glorieta del Tintal a las 8:30 a.m.; el Portal del Sur a las 6:00 a.m., entre otros.

En Medellín, por su parte, una de las concentraciones será una caravana, que partirá a las 6: 00 de la mañana desde el SENA del barrio Pedregal hacia el Parque de los Deseos; de allí partirá otra marcha hacia el parque de El Poblado.

De otro modo, en ‘La Arenosa’ están promocionando la ruta de la “rodada por Barranquilla”. La convocatoria es a las 8:00 a. m. y el punto de partida es la Murillo con carrera 8. Desde allí se movilizarán por toda la calle 45 hasta la carrera 43, por donde subirán hasta la calle 53; luego doblarán para bajar por la carrera 46 y girarán hacia el Paseo Bolívar; posteriormente tomarán la calle 30, bajarán por la carrera 21 hasta empalmar con la calle 17, por donde trasladarán hasta llegar al monumento a la Bandera.

Rechazo total de los opositores del Gobierno

Un grupo conformado por siete senadores y congresistas de izquierda se unieron para conformar el ‘Pacto Histórico’, anunciando su rechazo a la reforma y, por consiguiente, su apoyo al paro nacional.

Se trata de Gustavo Petro, David Racero, Wilson Arias, Israel Zúñiga, Sergio Marín, Aida Avella y Gustavo Bolívar, quienes también informaron que radicarán una ponencia negativa al proyecto de Reforma Tributaria que ya está transitando en las Comisiones económicas del Congreso de la República.

“El Gobierno está buscando seducir a quienes se oponen a la reforma tributaria para remendarla. Ese proyecto no se puede reparar. Como pacto histórico tenemos adelantada una propuesta de archivo e invitamos a apoyarla”, dijo el senador Wilson Arias en la rueda de prensa.

Y aunque no hacen parte de este grupo, el Partido Liberal, en cabeza de su líder César Gaviria, y Cambio Radical también se opondrán a esta reforma. Por otra parte, el Partido de la U ha mostrado sus inconformidades con el proyecto y por eso propone una contrarreforma.

¿Qué dicen las organizaciones?

El Comité Nacional del Paro, conformado por gremios sindicalistas, centrales obreras, maestros, estudiantes, grupos feministas, ambientalistas, entre otros, explicaron las razones por las que el paro nacional se mantiene.

“Hoy, en medio del tercer pico de la pandemia, el más agudo y agresivo, el Gobierno de Duque presenta la más codiciosa y mezquina reforma tributaria que pretende arrebatarle a las clases medias, trabajadores, pensionados y sectores populares, cerca de 27 billones de pesos”, indicaron en una rueda de prensa.

Los líderes del paro también están en total desacuerdo con la propuesta que congela los salarios de los servidores públicos por cinco años, con una prórroga para cinco años más, afectando directamente a profesores y administrativos del Estado.

Y, pese a que son conscientes del riesgo de contagio que conlleva una manifestación, aseguraron que es más fácil retirar el proyecto del Congreso que pedir cancelar la marcha.

“No puede ser que sea malo cuando la gente se aglomere en manifestaciones, pero sea bueno amontonarse cuando se va a trabajar”, manifestó Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo CGT.